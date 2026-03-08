Alfred Ahlgren i målform – Mariestad vann mot Helsingborg

Mariestad vann med 4–3 mot Helsingborg

Alfred Ahlgren med två mål för Mariestad

Viggo Eklund avgjorde för Mariestad

Det blev Mariestad som gick segrande ur mötet med Helsingborg i U18 regional syd vår hemma, med 4–3 (1–0, 3–1, 0–2).

Måns Holm gjorde 1–0 till Mariestad efter 14.20 efter pass från Felix Leijon och Svante Gustavsson.

Mariestad tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 9.43 genom Alfred Ahlgren och gick upp till 3–0 innan Helsingborg svarade.

I periodpausen hade Mariestad ledningen med 4–1.

6.03 in i tredje perioden nätade Helsingborgs William Holmberg på pass av Jakob Haraldsson och reducerade. Emil Ylvén såg till att Helsingborg reducerade igen efter 13.50 i tredje perioden framspelad av Jakob Haraldsson och Alexander Bergman. 4–3-målet blev matchens sista.

Viggo Eklund gjorde ett mål för Mariestad och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Mariestad–Helsingborg 4–3 (1–0, 3–1, 0–2)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (14.20) Måns Holm (Felix Leijon, Svante Gustavsson).

Andra perioden: 2–0 (29.43) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Viggo Eklund), 3–0 (36.27) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Viggo Eklund), 3–1 (36.59) Ludde Nielsen (Erik Allard, Wiggo Holm), 4–1 (38.01) Viggo Eklund (Liam Lövgren Lennartsson, Emil Strömnes).

Tredje perioden: 4–2 (46.03) William Holmberg (Jakob Haraldsson), 4–3 (53.50) Emil Ylvén (Jakob Haraldsson, Alexander Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-1-2

Helsingborg: 2-1-2