Alexander Wallin het när Bodens HF besegrade Sundsvall

Bodens HF vann med 5–2 mot Sundsvall

Bodens HF:s Alexander Wallin tvåmålsskytt

Joshua Laframboise matchvinnare för Bodens HF

Bortalaget Bodens HF tog hem de tre poängen efter seger mot Sundsvall i hockeyettan norra. 2–5 (1–1, 1–2, 0–2) slutade matchen på söndagen.

Alexander Wallin gjorde två mål för Bodens HF

Sundsvall började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.33 slog Martin Arpe till efter pass från Nils Nordh. Men redan efter 4.13 slog Henri Tamminen till med assist av Kevin Arvidsson och Felix Dahlroth och kvitterade till 1–1.

Bodens HF startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Alexander Wallin och Joshua Laframboise innan Sundsvall svarade och gjorde 3–2 genom Erik Hedlund.

13.30 in i tredje perioden satte Nils Thomasson pucken och ökade ledningen. Efter 17.30 nätade Alexander Wallin på nytt på pass av Karl Persman och ökade ledningen för Bodens HF.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Sundsvall med 19–10 och Bodens HF med 20–10 i målskillnad.

Det här betyder att Sundsvall ligger kvar på tredje plats i tabellen och Bodens HF på femte plats.

Onsdag 14 januari 19.00 spelar Sundsvall borta mot Hudiksvall. Bodens HF möter Norrtälje borta i Roslagens Sparbank Arena torsdag 15 januari 19.00.

Sundsvall–Bodens HF 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (3.33) Martin Arpe (Nils Nordh), 1–1 (4.13) Henri Tamminen (Kevin Arvidsson, Felix Dahlroth).

Andra perioden: 1–2 (21.16) Alexander Wallin (Elias Callgren, Felix Dahlroth), 1–3 (28.29) Joshua Laframboise (Oscar Eriksson, Nils Thomasson), 2–3 (31.33) Erik Hedlund (Jonathan Lidman, Emil Lindblom).

Tredje perioden: 2–4 (53.30) Nils Thomasson, 2–5 (57.30) Alexander Wallin (Karl Persman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 3-0-2

Bodens HF: 3-1-1

Nästa match:

Sundsvall: Hudiksvalls HC, borta, 14 januari 19.00

Bodens HF: Norrtälje IK, borta, 15 januari 19.00