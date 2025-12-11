Alexander Malm det stora utropstecknet när Haninge Anchors HC U18 slog Saltsjöbadens IF U18

Seger för Haninge Anchors HC U18 med 6–4 mot Saltsjöbadens IF U18

Haninge Anchors HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Haninge Anchors HC U18:s Alexander Malm tremålsskytt

Haninge Anchors HC U18 besegrade Saltsjöbadens IF U18 borta i U18 Div 1 östra B herr med 6–4 (1–1, 2–3, 3–0). Men snackisen var Alexander Malm – som gjorde ett hattrick för Haninge Anchors HC U18.

Segern var Haninge Anchors HC U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Alexander Malm tremålsskytt för Haninge Anchors HC U18

Algot Wikner gjorde 1–0 till Haninge Anchors HC U18 efter 14 minuter efter förarbete av Teus Folin Lian.

Saltsjöbadens IF U18 kvitterade till 1–1 efter 18.38 när Tim Ryberg slog till efter pass från William Claesson Hallén och Filip Nalsenius.

Saltsjöbadens IF U18 spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–3.

Haninge Anchors HC U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 4–3 till 4–6 i tredje perioden.

Haninge Anchors HC U18:s Ludvig Laurin hade tre assists och Alexander Malm gjorde tre mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Haninge Anchors HC med 7–3.

I sista omgången har Saltsjöbadens IF U18 FOC Farsta IF borta i Farsta Ishall, söndag 14 december 20.00.

Saltsjöbadens IF U18–Haninge Anchors HC U18 4–6 (1–1, 3–2, 0–3)

U18 Div 1 östra B herr, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (14.01) Algot Wikner (Teus Folin Lian), 1–1 (18.38) Tim Ryberg (William Claesson Hallén, Filip Nalsenius).

Andra perioden: 2–1 (20.44) Buster Lindqvist, 3–1 (28.17) Sid Tollemark (Tim Ryberg), 3–2 (28.36) Alexander Malm (Ludvig Laurin, Mike Castaneda), 4–2 (32.02) Sid Tollemark (William Claesson Hallén, August Hedvall), 4–3 (35.18) Sixten Lenberg.

Tredje perioden: 4–4 (45.24) Alexander Malm (Ludvig Laurin, Noel Wixtröm), 4–5 (51.34) Alexander Malm (Ludvig Laurin, Noel Wixtröm), 4–6 (51.51) Alexander Listam (Sixten Lenberg, Algot Wikner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 1-1-3

Haninge Anchors HC U18: 4-0-1

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: FOC Farsta IF, borta, 14 december 20.00