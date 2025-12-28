Alex Laferriere det stora utropstecknet när Los Angeles slog Anaheim Ducks

Los Angeles-seger med 6–1 mot Anaheim Ducks

Alex Laferriere gjorde tre mål för Los Angeles

Trevor Moore avgjorde för Los Angeles

Los Angeles besegrade Anaheim Ducks hemma i NHL med 6–1 (4–0, 0–1, 2–0). Men mycket snack handlade om Alex Laferriere – som gjorde ett hattrick för Los Angeles.

Los Angeles Alex Laferriere tremålsskytt

Los Angeles stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 10.02 i andra perioden nätade Mason Mctavish framspelad av Beckett Sennecke och Mikael Granlund och reducerade åt Anaheim Ducks.

4.24 in i tredje perioden fick Alex Laferriere utdelning återigen på pass av Brian Dumoulin och Anze Kopitar och ökade ledningen.

Efter 13.15 nätade Alex Laferriere på nytt framspelad av Brandt Clarke och Anze Kopitar och ökade ledningen för Los Angeles.

Los Angeles Anze Kopitar hade tre assists och Alex Laferriere gjorde tre mål.

När lagen senast möttes vann Anaheim med 5–4 efter avgörande på straffar.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 30 december. Då möter Los Angeles Colorado i Ball Arena 03.00. Anaheim Ducks tar sig an San Jose hemma 04.00.

Los Angeles–Anaheim Ducks 6–1 (4–0, 0–1, 2–0)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (3.03) Drew Doughty (Quinton Byfield, Corey Perry), 2–0 (3.56) Trevor Moore (Brian Dumoulin, Cody Ceci), 3–0 (10.21) Alex Laferriere (Adrian Kempe, Anze Kopitar), 4–0 (19.02) Quinton Byfield (Andrej Kuzmenko, Brandt Clarke).

Andra perioden: 4–1 (30.02) Mason Mctavish (Beckett Sennecke, Mikael Granlund).

Tredje perioden: 5–1 (44.24) Alex Laferriere (Brian Dumoulin, Anze Kopitar), 6–1 (53.15) Alex Laferriere (Brandt Clarke, Anze Kopitar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-0-3

Anaheim Ducks: 1-1-3

Nästa match:

Los Angeles: Colorado Avalanche, borta, 30 december 03.00

Anaheim Ducks: San Jose Sharks, hemma, 30 december 04.00