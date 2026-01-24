Alex Holmström gjorde två mål för Tegs SK U18 i segern mot Ånge U18

Tegs SK U18-seger med 5–3 mot Ånge U18

Alex Holmström tvåmålsskytt för Tegs SK U18

Andra raka förlusten för Ånge U18

Tegs SK U18 vann mötet med Ånge U18 hemma med 5–3 (2–0, 1–1, 2–2) på lördagen i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Alex Holmström gav Tegs SK U18 ledningen efter 7.03 efter pass från Hannes Bäckmark. Efter 19.26 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Neo Lönnebrink slog till framspelad av Alfred Backman och Albin Holmgren.

Efter 14.50 i andra perioden slog Nico Desenbekowitsch till framspelad av Walther Stoltz och reducerade åt Ånge U18. Tegs SK U18:s Isak Nordin gjorde 3–1 efter 15.43.

Tegs SK U18 ökade ledningen till 4–1, återigen genom Alex Holmström efter 3.29 i tredje perioden.

Ånge U18 reducerade dock till både 4–2 och 4–3 genom Olle Edler och Olle Edler i tredje perioden.

Tegs SK U18 kunde dock avgöra till 5–3 med 5.50 kvar av matchen genom Hannes Bäckmark.

Hannes Bäckmark gjorde ett mål för Tegs SK U18 och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Tegs SK U18 med 4–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 25 januari möter Tegs SK U18 Nälden/Östersund U18 hemma 15.45 och Ånge U18 möter Vännäs HC U18 borta 16.30.

Tegs SK U18–Ånge U18 5–3 (2–0, 1–1, 2–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr

Första perioden: 1–0 (7.03) Alex Holmström (Hannes Bäckmark), 2–0 (19.26) Neo Lönnebrink (Alfred Backman, Albin Holmgren).

Andra perioden: 2–1 (34.50) Nico Desenbekowitsch (Walther Stoltz), 3–1 (35.43) Isak Nordin.

Tredje perioden: 4–1 (43.29) Alex Holmström (Hannes Bäckmark), 4–2 (44.39) Olle Edler, 4–3 (50.02) Olle Edler (Matej Vyhnicka, Alexander Nordström), 5–3 (54.10) Hannes Bäckmark (Adrian Karlsson).

Nästa match:

Tegs SK U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 25 januari 15.45

Ånge U18: Vännäs Div 1, borta, 25 januari 16.30