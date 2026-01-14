Alex Ek tremålskytt i Hanvikens seger mot Tranås

Hanviken vann med 5–1 mot Tranås

Hanvikens sjunde seger på de senaste nio matcherna

Alex Ek tremålsskytt för Hanviken

Alex Ek stod för ett hattrick när Hanviken besegrade Tranås på bortaplan med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) i hockeyettan södra.

Segern var Hanvikens sjunde på de senaste nio matcherna.

Lucas Feuk blev matchvinnare

Hanviken tog ledningen efter 13 minuter genom Alex Ek efter förarbete från Adam Falk och Jacob Samuelsson. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 16.11 genom Lucas Feuk framspelad av Erik Palm och Måns Pettersson.

Hanviken ökade ledningen till 0–3 genom Albin Pedersen efter 7.47 i andra perioden.

Tranås reducerade dock till 1–3 genom Axl Johansson med 4.50 kvar att spela av perioden.

Efter 16.37 ökade Hanviken på till 1–4 återigen genom Alex Ek.

15.17 in i tredje perioden slog Alex Ek till återigen och ökade ledningen.

Alex Ek gjorde tre mål för Hanviken.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Tranås med 17–17 och Hanviken med 16–13 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tranås på tredje plats och Hanviken på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Tranås med 4–3 efter straffar.

Nästa motstånd för Tranås är Västervik. Lagen möts fredag 16 januari 19.00 i LF Arena. Hanviken tar sig an Kungälv hemma lördag 17 januari 16.00.

Tranås–Hanviken 1–5 (0–2, 1–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (13.54) Alex Ek (Adam Falk, Jacob Samuelsson), 0–2 (16.11) Lucas Feuk (Erik Palm, Måns Pettersson).

Andra perioden: 0–3 (27.47) Albin Pedersen (Henrik Hallberg, Tim Redstedt), 1–3 (35.10) Axl Johansson (Ludwig Svensson Träff), 1–4 (36.37) Alex Ek.

Tredje perioden: 1–5 (55.17) Alex Ek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-0-2

Hanviken: 3-0-2

Nästa match:

Tranås: Västerviks IK, borta, 16 januari 19.00

Hanviken: Kungälvs IK, hemma, 17 januari 16.00