Alex Ek matchhjälte med två sena mål för Hanviken

Alex Ek blev stor matchhjälte för Hanviken som tog en tung seger på bortaplan mot Karlskrona i hockeyettan södra på lördagen. Först med kvitteringen till 4–4 efter 18.15 i tredje perioden. Sen med avgörandet till 5–4 i förlängningen.

Hanviken tog därmed fjärde raka seger mot just Karlskrona.

Snackisen var Alex Ek – som gjorde hela fyra av Hanvikens mål.

Joel Ratkovic-Berndtsson gjorde 1–0 till Karlskrona efter bara 3.48 efter pass från Freddie Larsson och Viktor Smeds.

Laget gjorde också 2–0 efter 16.23 när Liam Engström fick träff framspelad av Kalle Carlsson och Viktor Smeds.

Redan efter 24 sekunder i andra perioden reducerade Hanviken till 2–1 genom Sebastian Frantz på passning från Tim Kämpeberg och Adam Falk.

Efter 15.22 i andra perioden slog Viktor Smeds till framspelad av Joel Ratkovic-Berndtsson och Freddie Larsson och gjorde 3–1.

Hanviken reducerade och kvitterade till 3–3 genom två mål av Alex Ek i början av tredje perioden i tredje perioden.

Karlskrona tog ledningen på nytt genom Viktor Smeds som gjorde sitt andra mål efter 15.04 i tredje perioden.

Hanviken kvitterade till 4–4 genom Alex Ek med 1.45 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Hanviken blev Alex Ek som 4.38 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Den 24 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyresö Ishall.

I nästa omgång har Karlskrona Västervik borta i LF Arena, söndag 28 december 16.00. Hanviken spelar borta mot Mörrum söndag 14 december 16.00.

Karlskrona–Hanviken 4–5 (2–0, 1–1, 1–3, 0–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (3.48) Joel Ratkovic-Berndtsson (Freddie Larsson, Viktor Smeds), 2–0 (16.23) Liam Engström (Kalle Carlsson, Viktor Smeds).

Andra perioden: 2–1 (20.24) Sebastian Frantz (Tim Kämpeberg, Adam Falk), 3–1 (35.22) Viktor Smeds (Joel Ratkovic-Berndtsson, Freddie Larsson).

Tredje perioden: 3–2 (44.21) Alex Ek (Erik Palm, Jacob Samuelsson), 3–3 (45.39) Alex Ek (Jacob Samuelsson), 4–3 (55.04) Viktor Smeds (Lukas Sjöblom, Kalle Carlsson), 4–4 (58.15) Alex Ek (Edvin Isén, Erik Palm).

Förlängning: 4–5 (64.38) Alex Ek (Henrik Hallberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-1-0

Hanviken: 3-1-1

Nästa match:

Karlskrona: Västerviks IK, borta, 28 december 16.00

Hanviken: Mörrum GoIS IK, borta, 14 december 16.00