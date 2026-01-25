Albin Wilhelmsson gjorde två mål när Troja-Ljungby U18 vann mot Karlskrona
Följ HockeySverige på
Google news
- Troja-Ljungby U18 vann med 4–1 mot Karlskrona
- Albin Wilhelmsson tvåmålsskytt för Troja-Ljungby U18
- Alvar Wass avgjorde för Troja-Ljungby U18
Det blev Troja-Ljungby U18 som vann matchen borta mot Karlskrona i U18 regional syd vår på söndagen. 1–4 (0–0, 0–3, 1–1) slutade matchen.
Albin Wilhelmsson med två mål för Troja-Ljungby U18
Den första perioden slutade 0–0.
Troja-Ljungby U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.
3.40 in i tredje perioden satte Albin Wilhelmsson pucken på nytt på pass av Isak Räsänen och Philip Herrlin och ökade ledningen. 12.32 in i perioden fick Isak Melkersson utdelning framspelad av Axel Hallengren och Sigge Stoltz och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Karlskrona.
Albin Wilhelmsson gjorde två mål för Troja-Ljungby U18 och spelade fram till ett mål.
Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Karlskrona med 15–13 och Troja-Ljungby U18 med 13–10 i målskillnad.
Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Karlskrona HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Troja-Ljungby vann den första matchen lagen emellan under säsongen.
Torsdag 29 januari möter Karlskrona Olofström borta 19.30 och Troja-Ljungby U18 möter Oskarshamn hemma 19.00.
Karlskrona–Troja-Ljungby U18 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)
U18 regional syd vår, NKT Arena
Andra perioden: 0–1 (24.49) Jacob Beskow (Albin Wilhelmsson, Philip Herrlin), 0–2 (25.06) Alvar Wass (Eric Bjureberg, Milo Hägg), 0–3 (34.50) Albin Wilhelmsson (Isak Räsänen).
Tredje perioden: 0–4 (43.40) Albin Wilhelmsson (Isak Räsänen, Philip Herrlin), 1–4 (52.32) Isak Melkersson (Axel Hallengren, Sigge Stoltz).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Karlskrona: 2-0-3
Troja-Ljungby U18: 2-0-3
Nästa match:
Karlskrona: Olofströms IK, borta, 29 januari 19.30
Troja-Ljungby U18: IK Oskarshamn, hemma, 29 januari 19.00
Den här artikeln handlar om: