Albin Wilhelmsson gjorde två mål när Troja-Ljungby U18 vann mot Karlskrona

Troja-Ljungby U18 vann med 4–1 mot Karlskrona

Albin Wilhelmsson tvåmålsskytt för Troja-Ljungby U18

Alvar Wass avgjorde för Troja-Ljungby U18

Det blev Troja-Ljungby U18 som vann matchen borta mot Karlskrona i U18 regional syd vår på söndagen. 1–4 (0–0, 0–3, 1–1) slutade matchen.

Albin Wilhelmsson med två mål för Troja-Ljungby U18

Den första perioden slutade 0–0.

Troja-Ljungby U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

3.40 in i tredje perioden satte Albin Wilhelmsson pucken på nytt på pass av Isak Räsänen och Philip Herrlin och ökade ledningen. 12.32 in i perioden fick Isak Melkersson utdelning framspelad av Axel Hallengren och Sigge Stoltz och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Karlskrona.

Albin Wilhelmsson gjorde två mål för Troja-Ljungby U18 och spelade fram till ett mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Karlskrona med 15–13 och Troja-Ljungby U18 med 13–10 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Karlskrona HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Troja-Ljungby vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 29 januari möter Karlskrona Olofström borta 19.30 och Troja-Ljungby U18 möter Oskarshamn hemma 19.00.

Karlskrona–Troja-Ljungby U18 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Andra perioden: 0–1 (24.49) Jacob Beskow (Albin Wilhelmsson, Philip Herrlin), 0–2 (25.06) Alvar Wass (Eric Bjureberg, Milo Hägg), 0–3 (34.50) Albin Wilhelmsson (Isak Räsänen).

Tredje perioden: 0–4 (43.40) Albin Wilhelmsson (Isak Räsänen, Philip Herrlin), 1–4 (52.32) Isak Melkersson (Axel Hallengren, Sigge Stoltz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 2-0-3

Troja-Ljungby U18: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Olofströms IK, borta, 29 januari 19.30

Troja-Ljungby U18: IK Oskarshamn, hemma, 29 januari 19.00