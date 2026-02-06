Albin Lundin i målform – Björklöven vann mot Modo Hockey

Björklöven-seger med 6–3 mot Modo Hockey

Albin Lundin gjorde två mål för Björklöven

Liam Dower Nilsson avgjorde för Björklöven

Hemmalaget Björklöven tog hem de tre poängen efter seger mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan. 6–3 (0–1, 3–1, 3–1) slutade fredagens match.

Albin Lundin tvåmålsskytt för Björklöven

Emil Larsson gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 17 minuter.

Björklöven gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Modo Hockey reducerade dock till 3–2 genom David Rundblad med 4.11 kvar att spela av perioden.

Björklöven stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 3–2 till 6–2 på bara 5.27.

Måns Carlsson reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Modo Hockey. Björklöven tog därmed en säker seger.

Björklövens Liam Dower Nilsson stod för ett mål och två assists och Albin Lundin gjorde två mål och ett målgivande pass.

I nästa match möter Björklöven Almtuna hemma och Modo Hockey möter AIK borta. Båda matcherna spelas tisdag 10 februari 19.00.

Björklöven–Modo Hockey 6–3 (0–1, 3–1, 3–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (17.04) Emil Larsson.

Andra perioden: 1–1 (22.33) Albin Lundin (Liam Dower Nilsson, Fredrik Forsberg), 2–1 (28.45) Gustav Possler (Marcus Nilsson, Mathew Maione), 3–1 (28.56) Albin Lundin (Liam Dower Nilsson), 3–2 (35.49) David Rundblad (Måns Carlsson, Jesper Olofsson).

Tredje perioden: 4–2 (44.02) Liam Dower Nilsson (Albin Lundin), 5–2 (44.39) Axel Ottosson (Marcus Nilsson, Gustav Possler), 6–2 (49.29) Fredrik Forsberg, 6–3 (58.34) Måns Carlsson (Jacob Bjerselius, Matthew Anderson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-1-1

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Björklöven: Almtuna IS, hemma, 10 februari 19.00

Modo Hockey: AIK, borta, 10 februari 19.00