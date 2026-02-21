Albin Engström i målform – Västervik vann mot Vänersborg

Västervik vann med 6–3 mot Vänersborg

Västerviks åttonde seger på de senaste nio matcherna

Albin Engström med två mål för Västervik

Västervik vann på bortaplan mot Vänersborg i U20 juniorettan syd herr med 6–3 på lördagen.

Segern var Västerviks åttonde på de senaste nio matcherna.

Elias Werner blev matchvinnare

Västervik spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 39 sekunder i andra perioden slog Elias Werner till framspelad av Axel Josefsson och gjorde 2–4.

9.03 in i tredje perioden satte Elliot Genborg pucken återigen på pass av Teodor Ohlsson och William Andersson och reducerade. Men mer än så orkade Vänersborg inte med. 17.13 in i perioden nätade Västerviks Hannes Andersson på pass av Elias Werner och ökade ledningen. Axel Josefsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.34 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

När lagen möttes senast vann Vänersborg med 3–2.

Vänersborg–Västervik 3–6 (2–3, 0–1, 1–2)

U20 juniorettan syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (3.01) Albin Engström, 0–2 (4.52) Sebastian Axelsson (Hannes Andersson, Filip Westerberg), 1–2 (6.15) Elliot Genborg (William Andersson), 1–3 (8.42) Albin Engström (Theo Månsson, Isak Karlsson), 2–3 (10.43) Alex Bergström (Alvin Lindqvist, Carl Arvidsson).

Andra perioden: 2–4 (20.39) Elias Werner (Axel Josefsson).

Tredje perioden: 3–4 (49.03) Elliot Genborg (Teodor Ohlsson, William Andersson), 3–5 (57.13) Hannes Andersson (Elias Werner), 3–6 (58.26) Axel Josefsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 0-0-5

Västervik: 5-0-0