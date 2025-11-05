Albin Blomberg matchvinnare när Halmstad slog Tyringe

Halmstad vann med 4–1 mot Tyringe

Halmstads Albin Blomberg tvåmålsskytt

Andra raka segern för Halmstad

Halmstad besegrade Tyringe på bortaplan i onsdagens match i hockeyettan södra. 1–4 (1–2, 0–2, 0–0) slutade matchen.

Albin Blomberg med två mål för Halmstad

Halmstad startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Otto Stahre och Albin Blomberg innan Tyringe svarade och gjorde 2–1 genom Liam Thorbjörnsson. Även i andra perioden var Halmstad starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Viktor Bernhardtz och Albin Blomberg. I tredje perioden höll Halmstad i sin 4–1-ledning och vann.

Tyringe har en vinst och fyra förluster och 10–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Halmstad har tre vinster och två förluster och 13–10 i målskillnad.

Tyringe ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Halmstad ligger på sjunde plats. Ett fint lyft i tabellen för Halmstad som så sent som den 10 oktober låg på tolfte plats.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Halmstad Arena.

I nästa omgång har Tyringe Grästorps IK borta i Åse & Viste Arena, fredag 7 november 19.00. Halmstad spelar hemma mot Vita Hästen söndag 9 november 16.00.

Tyringe–Halmstad 1–4 (1–2, 0–2, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (12.37) Otto Stahre (William Berg, Anton Berglund), 0–2 (13.35) Albin Blomberg (Love Gath, Victor Gagic), 1–2 (17.01) Liam Thorbjörnsson (Elias Kumlin).

Andra perioden: 1–3 (24.30) Viktor Bernhardtz, 1–4 (39.05) Albin Blomberg (Victor Gagic, Marcus Borgh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 1-2-2

Halmstad: 3-0-2

Nästa match:

Tyringe: Grästorps IK, borta, 7 november

Halmstad: HC Vita Hästen, hemma, 9 november