Åker/Strängnäs HC vann mot IFK Tumba IK 2 – Olle Åberg fyramålsskytt

Åker/Strängnäs HC-seger med 8–6 mot IFK Tumba IK 2

Åker/Strängnäs HC:s Olle Åberg fyramålsskytt

Tredje raka förlusten för IFK Tumba IK 2

Olle Åberg gjorde hela fyra mål för Åker/Strängnäs HC när laget besegrade IFK Tumba IK 2 på hemmaplan med 8–6 (4–4, 1–1, 3–1) i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

Olle Åberg med fyra mål för Åker/Strängnäs HC

Första perioden slutade 4–4.

IFK Tumba IK 2 gjorde också 4–5 efter 11.08 i andra perioden när Alfons Boholm Rigby fick träff på nytt framspelad av Benjamin Sundlöf och Bobo Thorsson. Åker/Strängnäs HC:s Oskar Karlsson gjorde 5–5 efter 18.59 på pass av Rasmus Rosborg och Gösta Wallin.

Åker/Strängnäs HC hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 8–6.

Det här var fjärde mötet mellan Åker/Strängnäs HC och IFK Tumba IK 2 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IFK Tumba IK 2 vunnit.

Åker/Strängnäs HC–IFK Tumba IK 2 8–6 (4–4, 1–1, 3–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Åkers Ishall

Första perioden: 1–0 (5.21) Rasmus Rosborg (Alfred Brun, Oskar Karlsson), 2–0 (5.28) Olle Åberg (Jack Sandwall), 3–0 (8.59) Alexander Pajarinen (Anton Gustafsson), 4–0 (11.48) Olle Åberg (Jack Sandwall, Anton Gustafsson), 4–1 (12.27) Jacob Gruvberger (Stephan Shestopalov), 4–2 (14.31) Alfons Boholm Rigby (Jacob Gruvberger, Dennis Löfving), 4–3 (16.25) Leon Sennström (Felix Graan, Benjamin Sundlöf), 4–4 (19.17) Benjamin Sundlöf (Simon Lind).

Andra perioden: 4–5 (31.08) Alfons Boholm Rigby (Benjamin Sundlöf, Bobo Thorsson), 5–5 (38.59) Oskar Karlsson (Rasmus Rosborg, Gösta Wallin).

Tredje perioden: 5–6 (46.08) Jacob Gruvberger (Viktor Ollila, Jonathan Bergqvist), 6–6 (55.31) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson), 7–6 (58.40) Olle Åberg (Liam Balck, Gösta Wallin), 8–6 (59.49) Olle Åberg (Rasmus Rosborg, Liam Balck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 2-0-3

IFK Tumba IK 2: 2-0-3