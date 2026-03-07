AIK vann mot Djurgården efter mål av Petr Minar

AIK vann med 1–0 mot Djurgården

Petr Minar avgjorde för AIK

AIK:s starka defensiv briljerade

AIK vann – med matchens enda mål – på hemmaplan mot Djurgården i U20 nationell norra. Målet gjorde Petr Minar, först i tredje perioden.

Det här var fjärde gången den här säsongen som AIK höll nollan.

AIK–Djurgården – mål för mål

AIK har tre segrar och två förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har fyra vinster och en förlust och 19–9 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

AIK–Djurgården 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Tredje perioden: 1–0 (48.25) Petr Minar (Max Eriksson, Nikodemus Wernquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Djurgården: 4-0-1