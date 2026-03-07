AIK vann mot Djurgården efter mål av Petr Minar
Följ HockeySverige på
Google news
- AIK vann med 1–0 mot Djurgården
- Petr Minar avgjorde för AIK
- AIK:s starka defensiv briljerade
AIK vann – med matchens enda mål – på hemmaplan mot Djurgården i U20 nationell norra. Målet gjorde Petr Minar, först i tredje perioden.
Det här var fjärde gången den här säsongen som AIK höll nollan.
AIK–Djurgården – mål för mål
AIK har tre segrar och två förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har fyra vinster och en förlust och 19–9 i målskillnad.
Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.
AIK–Djurgården 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)
U20 nationell norra, Ulriksdals IP
Tredje perioden: 1–0 (48.25) Petr Minar (Max Eriksson, Nikodemus Wernquist).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
AIK: 3-1-1
Djurgården: 4-0-1
Den här artikeln handlar om: