AIK-Hockey Härnösand U18 utklassade Njurunda U18 på hemmaplan

AIK-Hockey Härnösand U18-seger med 8–1 mot Njurunda U18

Alfred Sjöholm matchvinnare för AIK-Hockey Härnösand U18

AIK-Hockey Härnösand U18 nu sjätte, Njurunda U18 på åttonde plats

AIK-Hockey Härnösand U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med hela 8–1 (1–1, 3–0, 4–0).

Kovland U18 nästa för AIK-Hockey Härnösand U18

AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen efter 17 minuter genom Marcel Rakowski framspelad av Elliot Sjögren. 1–1 kom efter 18.07 när Anton Sundqvist hittade rätt efter pass från Axel Olofsson och Anton Östblom.

I andra perioden var det AIK-Hockey Härnösand U18 som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Alfred Sjöholm, Wilmer Marklund och Andre Hasko.

AIK-Hockey Härnösand U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Melander, Alexander Hellström, Vladislavs Martukans och Daniel Daksevic.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Alfred Sjöholm stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att AIK-Hockey Härnösand U18 nu ligger på sjätte plats i tabellen och Njurunda U18 är på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

AIK-Hockey Härnösand U18 tar sig an Kovland U18 i nästa match borta fredag 30 januari 19.30. Njurunda U18 möter Ånge U18 hemma onsdag 28 januari 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Njurunda U18 8–1 (1–1, 3–0, 4–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 1–0 (17.02) Marcel Rakowski (Elliot Sjögren), 1–1 (18.07) Anton Sundqvist (Axel Olofsson, Anton Östblom).

Andra perioden: 2–1 (30.45) Alfred Sjöholm, 3–1 (33.44) Wilmer Marklund (Alfred Sjöholm, Alexander Hellström), 4–1 (34.35) Andre Hasko (Daniel Daksevic, Viktor Andersson).

Tredje perioden: 5–1 (45.59) Daniel Daksevic (Viktor Andersson), 6–1 (47.20) Vladislavs Martukans (Theodor Melander), 7–1 (53.48) Theodor Melander (Hampus Karlström, Fabian Norden), 8–1 (57.44) Alexander Hellström (Alfred Sjöholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Njurunda U18: 2-0-3

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Kovlands IshF, borta, 30 januari 19.30

Njurunda U18: Ånge IK, hemma, 28 januari 19.30