Kubats dubbel bakom Viggbyholms seger mot Enköping

Viggbyholm vann mot Enköping hemma i tisdagens match i U18 Playoff till regional östra herr. 6–3 (1–1, 4–1, 1–1) slutade matchen.

– Dålig första, men sen tycker jag vi tar över mer och mer och efter två perioder tycker jag matchen är över. Ladda om för nästa är det som gäller nu, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Daniel Lindeberg gjorde 1–0 till Enköping efter 4.07 med assist av Fabian Kåkemyhr. 1–1 kom efter 18.10 när Adam Kubat hittade rätt efter pass från David Vargö.

Viggbyholm tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 5.40 genom Theo Funck och gick upp till 3–1 innan Enköping svarade.

Innan perioden var över hade Viggbyholm ryckt åt sig ledningen med 5–2.

7.01 in i tredje perioden fick Conrad Gutenberg utdelning på pass av Bastian Brunkhorst och ökade ledningen. 16.23 in i perioden nätade Enköpings Svante Lilja på nytt framspelad av Daniel Lindeberg och Victor Thorsell och reducerade. Men mer än så orkade Enköping inte med.

Viggbyholms David Vargö stod för ett mål och fyra assists och Adam Kubat gjorde två mål och ett målgivande pass.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Viggbyholm med 6–2.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match möts lagen igen i Bahcohallen, torsdag 12 mars 19.10.

Viggbyholm–Enköping 6–3 (1–1, 4–1, 1–1)

U18 Playoff till regional östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.07) Daniel Lindeberg (Fabian Kåkemyhr), 1–1 (18.10) Adam Kubat (David Vargö).

Andra perioden: 2–1 (25.40) Theo Funck (Anton Roos Olsen, David Vargö), 3–1 (31.33) David Vargö (Theo Funck, Anton Roos Olsen), 3–2 (34.48) Svante Lilja (Hampus Holmberg), 4–2 (35.35) Adam Kubat (David Vargö, Elias Cacko), 5–2 (38.26) Elias Cacko (David Vargö, Adam Kubat).

Tredje perioden: 6–2 (47.01) Conrad Gutenberg (Bastian Brunkhorst), 6–3 (56.23) Svante Lilja (Daniel Lindeberg, Victor Thorsell).

Nästa match:

Viggbyholm: Enköpings SK HK, borta, 12 mars 19.10

Enköping: Viggbyholms IK, hemma, 12 mars 19.10