Adam Kubat stor matchhjälte när Väsby slog Wings HC Arlanda

Väsby-seger med 3–2 mot Wings HC Arlanda

Adam Kubat matchvinnare för Väsby

Andra raka segern för Väsby

Väsby tog till slut hem segern mot Wings HC Arlanda i matchen hemma i Vilundaparkens Ishall A på söndagen. Adam Kubat slog till med bara 38 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. Matchen i U20 Div 1 östra A herr slutade 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

Väsby–Wings HC Arlanda – mål för mål

Wings HC Arlanda gjorde 0–1 efter sex minuters spel.

Väsby kvitterade till 1–1 efter 13.38 genom Neo Häggblad assisterad av Kenny Lundgren och Milo Andersson. Väsby gjorde också 2–1 efter 16.56 i andra perioden när Leon Ekman fick träff på pass av Adam Kubat och Magnus Hobelsberger. Redan efter 3.10 i tredje perioden kvitterade Wings HC Arlanda genom Vilmer Asp på pass av Eric Norelius.

Men Väsby avgjorde matchen med 38 sekunder kvar att spela genom Adam Kubat framspelad av Leon Ekman och Adam Mauritzon.

Med en omgång kvar är Väsby på fjärde plats i tabellen medan Wings HC Arlanda är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Wings HC Arlanda med 4–1.

Lördag 22 november möter Väsby Östhammars SK U20 borta 14.00 och Wings HC Arlanda möter SDE hemma 14.25.

Väsby–Wings HC Arlanda 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

U20 Div 1 östra A herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (6.06) Eliott Zetterberg (Odin Johnsson Berger), 1–1 (13.38) Neo Häggblad (Kenny Lundgren, Milo Andersson).

Andra perioden: 2–1 (36.56) Leon Ekman (Adam Kubat, Magnus Hobelsberger).

Tredje perioden: 2–2 (43.10) Vilmer Asp (Eric Norelius), 3–2 (59.22) Adam Kubat (Leon Ekman, Adam Mauritzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 2-0-3

Wings HC Arlanda: 3-0-2

Nästa match:

Väsby: Östhammars SK, borta, 22 november

Wings HC Arlanda: SDE HF, hemma, 22 november