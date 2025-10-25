9–6-seger för Värnamo mot Rydaholm

Värnamo vann med 9–6 mot Rydaholm

Lucas Appelsved matchvinnare för Värnamo

Tredje raka nederlaget för Rydaholm

Värnamo segrade hemma i Axelent Arena mot Rydaholm i U20 division 1 D syd herr. 9–6 (3–1, 3–0, 3–5) slutade matchen på lördagen.

Gislaved nästa för Värnamo

Värnamo spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var Värnamo starkast och gick från 3–1 till 6–1 genom två mål av Axel Ahlqvist och ett mål av Lucas Appelsved i mitten av perioden. I tredje perioden var det i stället Rydaholm som hade greppet. Laget vann perioden med 3–5 men Värnamo kunde hålla undan och vinna matchen med 9–6.

Rydaholms Eric Strid stod för tre poäng, varav ett mål. Filip Bui gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Värnamo, Axel Ahlqvist gjorde tre mål, Lucas Appelsved gjorde tre mål, Isak Sjöqvist hade tre assists och Noel Wärnelöv gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Värnamo har två segrar och tre förluster och 24–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rydaholm har en vinst och fyra förluster och 18–40 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 november i Talavidshallen.

I nästa match, tisdag 28 oktober möter Värnamo Gislaved borta i Gislerinken 19.15 medan Rydaholm spelar hemma mot Nybro 19.30.

Värnamo–Rydaholm 9–6 (3–1, 3–0, 3–5)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 1–0 (6.14) Filip Bui (Hugo Ljungskog), 1–1 (9.46) Rasmus Nilsson (Melker Elf), 2–1 (10.10) Lucas Appelsved (Isac Gustavsson), 3–1 (18.17) Leo Fransson (Noel Wärnelöv, Isak Sjöqvist).

Andra perioden: 4–1 (28.29) Axel Ahlqvist (Noah Thur, Isak Sjöqvist), 5–1 (29.24) Axel Ahlqvist (Noel Wärnelöv, Isak Sjöqvist), 6–1 (31.37) Lucas Appelsved (Filip Bui).

Tredje perioden: 7–1 (40.25) Lucas Appelsved (Leo Fransson), 7–2 (43.46) Elias Smyth (Noah Frigert), 7–3 (48.06) Eric Strid, 8–3 (49.45) Axel Ahlqvist (Emil Hansson, Axel Lageskog), 8–4 (52.23) Melvin Karlsson (William Johansson-Sjölund, Ville Persson), 8–5 (54.36) Melker Elf (Vilgot Andersson, Eric Strid), 9–5 (55.37) Noel Wärnelöv (Filip Bui), 9–6 (57.48) Melwin Jonasson (Eric Strid, Johan Karlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 2-0-3

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Värnamo: Gislaveds SK, borta, 28 oktober

Rydaholm: Nybro Vikings IF, hemma, 28 oktober