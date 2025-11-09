7–4-seger för Järfälla HC – besegrade Mälarö Hockey U18

Seger för Järfälla HC med 7–4 mot Mälarö Hockey U18

Elias Kinnunen matchvinnare för Järfälla HC

Andra raka segern för Järfälla HC

Järfälla HC segrade mot Mälarö Hockey U18 hemma i Järfälla Ishall i U18 Div 1 östra A herr. 7–4 (3–1, 2–1, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Järfälla HC–Mälarö Hockey U18 – mål för mål

Järfälla HC var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Mälarö Hockey U18 reducerade dock till 5–3 genom Ossian Brunell tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 3.10 ökade Järfälla HC på till 6–3 på nytt genom Hugo Mattsson.

Mälarö Hockey U18 gjorde 6–4 genom Max Nilsson efter 10.36 av perioden.

Järfälla HC kunde dock avgöra till 7–4 med 1.16 kvar av matchen genom Hugo Karlsson.

Mälarö Hockey U18:s Alexander Täktén hade tre assists. Elliot Rudslätt Debou hade tre assists för Järfälla HC.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Järfälla HC på tredje plats och Mälarö Hockey U18 på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 december i Allhallen.

I nästa match möter Järfälla HC Norrtälje IK U18 borta på onsdag 12 november 19.30. Mälarö Hockey U18 möter SK Iron Hockey söndag 16 november 15.30 hemma.

Järfälla HC–Mälarö Hockey U18 7–4 (3–1, 2–1, 2–2)

U18 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (2.02) Hugo Mattsson (Sebastian Huhtaniemi), 2–0 (9.23) Liam Wallin, 3–0 (15.48) Oscar Mattsson (Elliot Rudslätt Debou, Oliver Gustafsson), 3–1 (17.53) Lukas Rohlin (Samuel Blidberg).

Andra perioden: 4–1 (22.26) Liam Wallin, 4–2 (24.18) John Wallner (Ossian Brunell, Alexander Täktén), 5–2 (36.20) Elias Kinnunen (Colin Nordén, Elliot Rudslätt Debou).

Tredje perioden: 5–3 (41.54) Ossian Brunell (Max Nilsson, Alexander Täktén), 6–3 (43.10) Hugo Mattsson (Melker Kjellgren, Benjamin Ahlqvist), 6–4 (50.36) Max Nilsson (Alexander Täktén, Samuel Blidberg), 7–4 (58.44) Hugo Karlsson (Elliot Rudslätt Debou, Oscar Rapp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla HC: 3-0-2

Mälarö Hockey U18: 2-0-3

Nästa match:

Järfälla HC: Norrtälje IK, borta, 12 november

Mälarö Hockey U18: SK Iron Hockey, hemma, 16 november