6–3-seger för Vallentuna mot Wings Arlanda

Vallentuna-seger med 6–3 mot Wings Arlanda

Isak Josefsson avgjorde för Vallentuna

Femte förlusten i följd för Wings Arlanda

Vallentuna segrade hemma i Vallentuna Ishall mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr. 6–3 (2–1, 1–0, 3–2) slutade matchen på söndagen.

Vallentuna–Wings Arlanda – mål för mål

Wings Arlanda tog ledningen i början av första perioden genom Viggo Renström.

Viggo Ahlqvist och Elias Talipov låg sen bakom vändningen till 2–1 för Vallentuna. Efter 13.05 i andra perioden slog Alvin Ferm till framspelad av Charlie Bergqvist och Rune Af Sandberg och gjorde 3–1. Vallentuna vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 6–3.

Vallentuna har tre segrar och två förluster och 17–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wings Arlanda har fem förluster och 8–43 i målskillnad.

Wings Arlanda har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Vallentuna har nio poäng.

Lagen möts på nytt i Pinbackshallen den 23 november.

Torsdag 16 oktober spelar Vallentuna borta mot Enköping 19.40 och Wings Arlanda mot Tumba hemma 19.55 i Pinbackshallen.

Vallentuna–Wings Arlanda 6–3 (2–1, 1–0, 3–2)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (0.33) Viggo Renström (Alrik Lindgren), 1–1 (13.01) Viggo Ahlqvist (Isac Mattsson, Charlie Bergqvist), 2–1 (16.36) Elias Talipov (Ludvig Traugott).

Andra perioden: 3–1 (33.05) Alvin Ferm (Charlie Bergqvist, Rune Af Sandberg).

Tredje perioden: 4–1 (40.25) Isak Josefsson (Leo Martins Grikis, Henry Bremås), 4–2 (46.59) Vilhelm Selin (Linus Jennerstig), 5–2 (55.43) Rune Af Sandberg (Alvar Nyström), 5–3 (58.26) Alrik Lindgren (Edvin Stenerhag, Linus Jennerstig), 6–3 (59.28) Elton Cegrell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 3-0-2

Wings Arlanda: 0-0-5

Nästa match:

Vallentuna: Enköpings SK HK, borta, 16 oktober

Wings Arlanda: IFK Tumba IK, hemma, 16 oktober