6–3-seger för Alingsås mot Grästorp

Alingsås segrade – 6–3 mot Grästorp

Hampus Bühler matchvinnare för Alingsås

Andra förlusten i följd för Grästorp

Alingsås segrade hemma i Nolhaga Ishall mot Grästorp i U20 division 1 B syd herr. 6–3 (2–2, 2–1, 2–0) slutade matchen på lördagen.

Alingsås–Grästorp – mål för mål

Grästorp tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut.

Alingsås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Adrian Nikadon och Mille Standerth.

Alingsås tog ledningen med 3–2 genom Viggo Bratland efter 45 sekunder i andra perioden.

Grästorp kvitterade till 3–3 genom Elias Johansson efter 11.38 av perioden.

Alingsås gjorde 4–3 genom Hampus Bühler efter 18.14.

21 sekunder in i tredje perioden fick Linus Mörk utdelning på pass av Sigge Munter och Viggo Bratland och ökade ledningen.

Efter 3.18 nätade Vincent Norlander och ökade ledningen för Alingsås. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Alingsås Thor Andersson hade tre assists.

Resultaten i sista omgången innebär att Alingsås slutar på fjärde plats och Grästorp på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Alingsås–Grästorp 6–3 (2–2, 2–1, 2–0)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 0–1 (5.18) Elias Johansson (Helge Karlsson, Robin Henriksson), 0–2 (6.55) Max Olsson (Hampus Gustafsson), 1–2 (15.04) Adrian Nikadon (Thor Andersson, Melvín Karlsson), 2–2 (18.12) Mille Standerth (Thor Andersson).

Andra perioden: 3–2 (20.45) Viggo Bratland (Sigge Munter, Olle Boman), 3–3 (31.38) Elias Johansson (Robin Henriksson, Helge Karlsson), 4–3 (38.14) Hampus Bühler (Melvin Sylvén, Thor Andersson).

Tredje perioden: 5–3 (40.21) Linus Mörk (Sigge Munter, Viggo Bratland), 6–3 (43.18) Vincent Norlander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 2-0-3

Grästorp: 1-0-4