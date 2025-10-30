5–2-seger för Vita Hästen mot Oskarshamn

Vita Hästen-seger med 5–2 mot Oskarshamn

Kevin Stenberg avgjorde för Vita Hästen

Andra raka förlusten för Oskarshamn

Vita Hästen segrade borta i Be-Ge Hockey Center mot Oskarshamn i U18 regional syd fortsättning herr. 2–5 (0–3, 1–1, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

– Vi gör egentligen en bra match. Jobbar hårt för varandra och har bra lägen men får inte den utdelning vi behöver. Ett par misstag och felbeslut som gör att vi tappar matchen, kommenterade Oskarshamns tränare Philip Elander efter matchen.

Olofström nästa för Vita Hästen

Vita Hästen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.43 i mitten av perioden. Oskarshamn reducerade dock till 1–3 genom Anton Jenssen efter 7.46 av perioden.

Efter 19.15 i andra perioden ökade Vita Hästen på till 1–4 på nytt genom Albert Stierndahl. Vita Hästen ökade ledningen till 1–5 genom Henry Fägersjö med 2.37 kvar i perioden i tredje perioden.

Emil Boberg reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Oskarshamn. Vita Hästen tog därmed en stabil seger.

Oskarshamn vann senast lagen möttes med 5–1 i Himmelstalundshallen.

Lagen möts på nytt i Himmelstalundshallen den 27 november.

Oskarshamn tar sig an Tingsryd i nästa match borta söndag 2 november 14.00. Vita Hästen möter samma dag 16.30 Olofström hemma.

Oskarshamn–Vita Hästen 2–5 (0–3, 1–1, 1–1)

U18 regional syd fortsättning herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (10.32) Kevin Stenberg (Mykyta Perechniev), 0–2 (15.11) Albert Stierndahl (Lukas Dahl, Gabriel Sjölund), 0–3 (16.15) Kevin Stenberg (Henry Fägersjö).

Andra perioden: 1–3 (27.46) Anton Jenssen (Noah Lundén), 1–4 (39.15) Albert Stierndahl (Victor Lander, Ville Emvall).

Tredje perioden: 1–5 (57.23) Henry Fägersjö (Charlie Bäckström, Victor Lander), 2–5 (59.10) Emil Boberg (Richárd Orgoványi).

Nästa match:

Oskarshamn: Tingsryds AIF, borta, 2 november

Vita Hästen: Olofströms IK, hemma, 2 november