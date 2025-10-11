5–2-seger för BIK Karlskoga J20 – besegrade Valbo J20

BIK Karlskoga J20 vann med 5–2 mot Valbo J20

BIK Karlskoga J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alfred Nilsson matchvinnare för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 segrade mot Valbo J20 hemma i Nobelhallen i U20 region väst herr. 5–2 (0–0, 3–1, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var BIK Karlskoga J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Valbo J20 sex förluster i rad.

Borlänge nästa för BIK Karlskoga J20

Första perioden blev mållös. BIK Karlskoga J20 stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.46.

Valbo J20 reducerade dock till 3–1 genom Anton Hedlund efter 9.04 av perioden. Efter 0.39 i tredje perioden ökade BIK Karlskoga J20 på till 4–1 återigen genom Arwid Forsman.

Valbo J20 reducerade dock till 4–2 genom William Berglund när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

BIK Karlskoga J20 kunde dock avgöra till 5–2 med 14 sekunder kvar av matchen genom Agust Kittel.

Agust Kittel gjorde två mål för BIK Karlskoga J20 och ett målgivande pass och William Bråtner hade tre assists.

I nästa match, lördag 18 oktober möter BIK Karlskoga J20 Borlänge hemma i Nobelhallen 15.00 medan Valbo J20 spelar hemma mot Malung 14.00.

BIK Karlskoga J20–Valbo J20 5–2 (0–0, 3–1, 2–1)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Andra perioden: 1–0 (20.32) Arwid Forsman (Agust Kittel, Isak Lunde-Sletten), 2–0 (22.36) Agust Kittel (John Larsson, William Bråtner), 3–0 (24.18) Alfred Nilsson, 3–1 (29.04) Anton Hedlund (Benjamin Wettervik, Ludvig Basth).

Tredje perioden: 4–1 (40.39) Arwid Forsman (Isak Lunde-Sletten, William Bråtner), 4–2 (57.03) William Berglund (Olle Bjälkefors, Anton Hedlund), 5–2 (59.46) Agust Kittel (William Bråtner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 4-0-1

Valbo J20: 0-0-5

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Borlänge HF, hemma, 18 oktober

Valbo J20: Malungs IF, hemma, 18 oktober