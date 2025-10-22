5–2-seger för Anaheim Ducks – besegrade Nashville

Seger för Anaheim Ducks med 5–2 mot Nashville

Cutter Gauthier matchvinnare för Anaheim Ducks

Fjärde förlusten i rad för Nashville

Anaheim Ducks segrade mot Nashville borta i Bridgestone Arena i NHL. 2–5 (1–1, 1–3, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

Resultatet innebär att Nashville nu har fyra förluster i rad.

Boston nästa för Anaheim Ducks

Första perioden var jämn. Anaheim Ducks inledde bäst och tog ledningen genom Ross Johnston efter 8.54, men Nashville kvitterade genom Tyson Jost efter 14.26. Efter 4.26 i andra perioden gjorde Anaheim Ducks 1–2 genom Leo Carlsson.

Nashville gjorde 2–2 genom Filip Forsberg efter 6.39 av perioden.

Anaheim Ducks gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Cutter Gauthier och Beckett Sennecke. 11.41 in i tredje perioden slog Troy Terry till framspelad av Ryan Poehling och Ross Johnston och ökade ledningen.

Ross Johnston gjorde ett mål för Anaheim Ducks och spelade dessutom fram till två mål.

Fredag 24 oktober spelar Nashville hemma mot Vancouver 02.00 och Anaheim Ducks mot Boston borta 01.00 i TD Garden.

Nashville–Anaheim Ducks 2–5 (1–1, 1–3, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (8.54) Ross Johnston (Radko Gudas, Pavel Mintjukov), 1–1 (14.26) Tyson Jost (Spencer Stastney, Justin Barron).

Andra perioden: 1–2 (24.26) Leo Carlsson (Jacob Trouba, Cutter Gauthier), 2–2 (26.39) Filip Forsberg (Roman Josi, Ryan O’Reilly), 2–3 (35.07) Cutter Gauthier, 2–4 (36.58) Beckett Sennecke (Mason McTavish, Ross Johnston).

Tredje perioden: 2–5 (51.41) Troy Terry (Ryan Poehling, Ross Johnston).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-1-3

Anaheim Ducks: 3-1-1

Nästa match:

Nashville: Vancouver Canucks, hemma, 24 oktober

Anaheim Ducks: Boston Bruins, borta, 24 oktober