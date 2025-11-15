5–1-seger för Borås – besegrade Bäcken

Seger för Borås med 5–1 mot Bäcken

Tim Börje matchvinnare för Borås

Kevin Grahn Olsson gjorde målet för Bäcken

Borås segrade mot Bäcken borta i Marconihallen i U20 region syd herr. 1–5 (0–0, 1–3, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Bäcken–Borås – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Efter 10.06 i andra perioden gjorde Bäcken 1–0 genom Kevin Grahn Olsson.

Borås gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 2.23. Borås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Marcus Gustafsson och Elia Wicky.

Elia Wicky och Villgot Nordholm gjorde båda ett mål och två assist för Borås.

När lagen möttes senast vann Bäcken HC med 4–1.

Tisdag 18 november 19.30 möter Bäcken Jonstorp borta i Jonstorps Ishall medan Borås spelar hemma mot Halmstad HF.

Bäcken–Borås 1–5 (0–0, 1–3, 0–2)

U20 region syd herr, Marconihallen

Andra perioden: 1–0 (30.06) Kevin Grahn Olsson (Theodore Bladhammar, Isak Sjöström), 1–1 (30.31) Villgot Nordholm (Joakim Roxentjärn Österberg, Elia Wicky), 1–2 (32.26) Tim Börje (Philip Bertilsson, Isac Petersson), 1–3 (32.54) Filip Björkman (Villgot Nordholm, Elia Wicky).

Tredje perioden: 1–4 (41.50) Elia Wicky (Elon Winckler, Villgot Nordholm), 1–5 (51.48) Marcus Gustafsson (Isac Petersson, Tim Börje).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-1-1

Borås: 2-0-3

Nästa match:

Bäcken: Jonstorps IF IshF, borta, 18 november

Borås: Halmstad Hammers HC, hemma, 18 november