4–3 mot Anaheim Ducks – nu är Tampa Bay etta i Atlantic division

Anaheim Ducks och gästande Tampa Bay möttes i NHL på onsdagen. Det slutade med seger för Tampa Bay vars segersiffror skrevs till 4–3 (1–0, 1–1, 1–2, 1–0) efter förlängning. I och med detta klättrade Tampa Bay upp till topp i Atlantic division, på samma poäng som Detroit på andra plats. Detroit har dessutom en match mer spelad. Anaheim Ducks ligger på andra plats i Pacific division.

Darren Raddysh slog till 2.47 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Tampa Bay har nu fem raka segrar. Anaheim Ducks har fyra förluster i rad.

Los Angeles nästa för Tampa Bay

JJ Moser gav gästerna Tampa Bay ledningen efter 13.30 på passning från Darren Raddysh och Brandon Hagel.

Efter 15.17 i andra perioden slog Jansen Harkins till på pass av Ross Johnston och kvitterade för Anaheim Ducks.

Tampa Bays Brayden Point gjorde 1–2 efter 19.14 framspelad av Maxwell Crozier och Nikita Kutjerov.

Anaheim Ducks kvitterade till 2–2 genom Beckett Sennecke i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 8.00 i tredje perioden gjorde Tampa Bay 2–3 genom Nikita Kutjerov.

Anaheim Ducks kvitterade till 3–3 genom Mason Mctavish efter 13.02 av perioden.

När lagen senast möttes vann Tampa Bay med 4–3.

Anaheim Ducks tar sig an Minnesota i nästa match hemma lördag 3 januari 04.30. Tampa Bay möter Los Angeles borta fredag 2 januari 01.00.

Anaheim Ducks–Tampa Bay 3–4 (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (13.30) JJ Moser (Darren Raddysh, Brandon Hagel).

Andra perioden: 1–1 (35.17) Jansen Harkins (Ross Johnston), 1–2 (39.14) Brayden Point (Maxwell Crozier, Nikita Kutjerov).

Tredje perioden: 2–2 (43.57) Beckett Sennecke, 2–3 (48.00) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel, Charles-Edouard D’astous), 3–3 (53.02) Mason Mctavish (Pavel Mintjukov).

Förlängning: 3–4 (62.47) Darren Raddysh.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 1-1-3

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

Anaheim Ducks: Minnesota Wild, hemma, 3 januari 04.30

Tampa Bay: Los Angeles Kings, borta, 2 januari 01.00