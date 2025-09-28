4–2-seger för Troja-Ljungby U18 mot Karlskrona

Troja-Ljungby U18-seger med 4–2 mot Karlskrona

Jacob Beskow avgjorde för Troja-Ljungby U18

Femte raka förlusten för Karlskrona

Troja-Ljungby U18 segrade borta i NKT Arena mot Karlskrona i U18 regional syd herr. 2–4 (0–1, 0–2, 2–1) slutade matchen på söndagen.

Vita Hästen nästa för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 tog ledningen efter 14.17, genom Albin Wilhelmsson framspelad av Elliot Osbäck och Elis Räsänen. Troja-Ljungby U18 startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål tidigt i perioden av Valter Elisson och Jacob Beskow. Karlskrona reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Elis Backendal och Max Frykberg i tredje perioden.

Troja-Ljungby U18 kunde dock avgöra till 2–4 med fyra sekunder kvar av matchen genom Adam Larsson.

Troja-Ljungby U18:s Adam Larsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Karlskrona har fem förluster och 12–35 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Troja-Ljungby U18 har två vinster och tre förluster och 10–14 i målskillnad.

När lagen senast möttes blev det seger för Karlskrona med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 2 oktober. Då möter Karlskrona Rögle i Bjäre Entreprenad Arena 19.00. Troja-Ljungby U18 tar sig an Vita Hästen hemma 19.15.

Karlskrona–Troja-Ljungby U18 2–4 (0–1, 0–2, 2–1)

U18 regional syd herr, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (14.17) Albin Wilhelmsson (Elliot Osbäck, Elis Räsänen).

Andra perioden: 0–2 (25.06) Valter Elisson (Philip Einarsson, Adam Larsson), 0–3 (27.19) Jacob Beskow (Adam Larsson, Musse Paulson).

Tredje perioden: 1–3 (40.31) Elis Backendal (Leo Björkman Jakobsson, Oliver Ulander), 2–3 (52.33) Max Frykberg (Olle Willén, Hampus Ullberg), 2–4 (59.56) Adam Larsson (Jacob Beskow, Michael Hadnagy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 0-0-5

Troja-Ljungby U18: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Rögle BK, borta, 2 oktober

Troja-Ljungby U18: HC Vita Hästen, hemma, 2 oktober