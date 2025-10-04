4–2-seger för Örebro – besegrade BIK Karlskoga J18

Örebro vann med 4–2 mot BIK Karlskoga J18

Liam Hallström matchvinnare för Örebro

Tre raka mål av Örebro

Örebro segrade mot BIK Karlskoga J18 hemma i Trängens IP i första matchen i U20 Div 1 västra B herr. 4–2 (0–0, 3–1, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Hammarö J20 nästa för Örebro

Den första perioden slutade mållös. Efter 8.28 i andra perioden gjorde BIK Karlskoga J18 0–1 genom Vincent Persson.

Örebro gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. BIK Karlskoga J18 reducerade dock till 3–2 genom Noel Hollsten tidigt i tredje perioden av perioden.

Örebro kunde dock avgöra till 4–2 efter 11.25 i tredje perioden genom Fabian Backlund.

Lagen möts igen 13 december i Nobelhallen.

Örebro tar sig an Hammarö J20 i nästa match borta lördag 11 oktober 16.30. BIK Karlskoga J18 möter Forshaga hemma fredag 10 oktober 19.00.

Örebro–BIK Karlskoga J18 4–2 (0–0, 3–1, 1–1)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Andra perioden: 0–1 (28.28) Vincent Persson (Lukas Björkblom, Louie Ladréhn), 1–1 (30.45) Franz Moritzen, 2–1 (34.21) William Engberg (Fabian Backlund), 3–1 (37.57) Liam Hallström (Dovydas Supranavicius, Axel Johansson).

Tredje perioden: 3–2 (40.55) Noel Hollsten (Adam Hernstigen, Simon Andersson), 4–2 (51.25) Fabian Backlund (Liam Hallström, Axel Johansson).

Nästa match:

Örebro: Hammarö HC, borta, 11 oktober

BIK Karlskoga J18: Forshaga IF, hemma, 10 oktober