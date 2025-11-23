4–2-seger för Frölunda mot HV 71

Frölunda vann med 4–2 mot HV 71

Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna

Samuel Skrtic avgjorde för Frölunda

Frölunda segrade hemma i Frölundaborg mot HV 71 i U18 regional syd topp 6 herr. 4–2 (1–0, 2–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Frölundas femte på de senaste sex matcherna.

Frölunda–HV 71 – mål för mål

Olle Zetterstedt gav Frölunda ledningen efter tolv minuter med assist av Wiggo Forsberg.

HV 71 kvitterade till 1–1 genom Olle Sandberg i andra perioden.

Frölunda gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Axel Järnstedt och Samuel Skrtic.

5.42 in i tredje perioden slog Olle Sandberg till återigen framspelad av Nils Valfridsson och Alfred Nordén och reducerade. Mer än så blev det dock inte för HV 71.

7.02 in i perioden satte Wiggo Forsberg pucken på pass av Olle Zetterstedt och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Frölunda på andra plats och HV 71 sist, på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Frölunda vunnit.

I nästa match möter Frölunda Malmö borta på torsdag 27 november 19.00. HV 71 möter Rögle tisdag 25 november 19.00 hemma.

Frölunda–HV 71 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (12.12) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg).

Andra perioden: 1–1 (27.18) Olle Sandberg (Isak Alvudd, Colin Welke), 2–1 (28.53) Axel Järnstedt (Charlie Kalldin), 3–1 (34.48) Samuel Skrtic (Tim Mandic, Felix Selindh).

Tredje perioden: 3–2 (45.42) Olle Sandberg (Nils Valfridsson, Alfred Nordén), 4–2 (47.02) Wiggo Forsberg (Olle Zetterstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

HV 71: 1-1-3

Nästa match:

Frölunda: IF Malmö Redhawks, borta, 27 november

HV 71: Rögle BK, hemma, 25 november