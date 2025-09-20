4–2-seger för Djurgården – besegrade Tyresö Hanviken Hockey

Djurgården-seger med 4–2 mot Tyresö Hanviken Hockey

David Holst avgjorde för Djurgården

Fyra raka mål av Djurgården

Djurgården segrade mot Tyresö Hanviken Hockey hemma på Hovet i första matchen i U18 regional öst herr. 4–2 (2–0, 1–0, 1–2) slutade matchen på lördagen.

Sollentuna nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter. Efter 8.36 i andra perioden nätade David Holst, framspelad av Melvin Norman och Gustaf Révay och gjorde 3–0. Efter 3.41 i tredje perioden ökade Djurgården på till 4–0 genom Dag Henriksson.

Eskil Kokoric och Jonathan Thyselius reducerade förvisso, men närmare än 4–2 kom inte Tyresö Hanviken Hockey. Djurgården tog därmed en säker seger.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Djurgården med 4–0.

Nästa motstånd för Djurgården är Sollentuna. Lagen möts fredag 26 september 19.10. Tyresö Hanviken Hockey tar sig an SSK J18 hemma torsdag 25 september 19.30.

Djurgården–Tyresö Hanviken Hockey 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)

U18 regional öst herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (1.26) William Hedlund (Oliver Sundberg, William Canemyr), 2–0 (5.38) Egon Ekberg (Carl Eiritz, Dag Henriksson).

Andra perioden: 3–0 (28.36) David Holst (Melvin Norman, Gustaf Révay).

Tredje perioden: 4–0 (43.41) Dag Henriksson (Melvin Norman, David Holst), 4–1 (51.15) Eskil Kokoric, 4–2 (59.28) Jonathan Thyselius (Jonatan Tapper).

Nästa match:

Djurgården: Sollentuna HC, borta, 26 september

Tyresö Hanviken Hockey: Södertälje SK, hemma, 25 september