4–1-seger för Tumba mot IFK Salem

Tumba vann med 4–1 mot IFK Salem

Yoshi Laurin matchvinnare för Tumba

Andra raka segern för Tumba

Tumba segrade hemma i Ishuset mot IFK Salem i U20 division 1 östra C herr. 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) slutade matchen på måndagen.

Det var andra raka för Tumba, efter 5–2-segern mot Trångsund i första matchen.

Haninge Anchors nästa för Tumba

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Tumba startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Andreas Jansson och Yoshi Laurin innan IFK Salem svarade och gjorde 2–1 genom Marcus Abrahamsson. I tredje perioden gjorde Tumba 3–1 efter 9.17 genom Rasmus Kylmänen. Och med bara 1.32 kvar satte Cosmo Tiringer 4–1 på pass av Petter Anemyr och Andreas Jansson.

Lagen möts på nytt i Salems Ishall den 13 november.

Lördag 18 oktober spelar Tumba borta mot Haninge Anchors 16.00 och IFK Salem mot Järna borta 15.30 i Järna Ishall.

Tumba–IFK Salem 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

U20 division 1 östra C herr, Ishuset

Andra perioden: 1–0 (32.02) Andreas Jansson (William Bäck, Felix Källström), 2–0 (36.11) Yoshi Laurin (Max Sandberg Gråhns, William Tillman), 2–1 (38.38) Marcus Abrahamsson (Theo Öberg).

Tredje perioden: 3–1 (49.17) Rasmus Kylmänen, 4–1 (58.28) Cosmo Tiringer (Petter Anemyr, Andreas Jansson).

Nästa match:

Tumba: Haninge Anchors HC, borta, 18 oktober

IFK Salem: Järna SK, borta, 18 oktober