4–1-seger för SSK J20 – besegrade HV 71

SSK J20 vann med 4–1 mot HV 71

SSK J20 segrade mot HV 71 borta i Prolympiahallen i första matchen i U20 nationell södra. 1–4 (0–0, 0–2, 1–2) slutade matchen på lördagen.

Första perioden blev mållös. Det var först 10.05 in i andra perioden som SSK J20 tog ledningen genom Nils Håkansson assisterad av Winston Cummings och William Säfström.

Efter 11.28 i andra perioden slog Karl Sterner till, framspelad av Adam Hesselvall och gjorde 0–2.

SSK J20 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Filip Holst-Persson och Hugo Zetterlund. Målen punkterade matchen.

Liam Andersson reducerade förvisso, men närmare än 1–4 kom inte HV 71. SSK J20 tog därmed en säker seger.

HV 71 vann senast lagen möttes med 4–3 i Husqvarna Garden.

Söndag 14 september möter HV 71 VIK Hockey J20 hemma 12.30 och SSK J20 möter Linköping borta 12.00.

Andra perioden: 0–1 (30.05) Nils Håkansson (Winston Cummings, William Säfström), 0–2 (31.28) Karl Sterner (Adam Hesselvall).

Tredje perioden: 0–3 (44.16) Filip Holst-Persson (Karl Sterner, Adam Hesselvall), 0–4 (47.22) Hugo Zetterlund (Alexander Hjorth, William Odelius), 1–4 (49.31) Liam Andersson (William Bundgaard).

HV 71: VIK Västerås HK, hemma, 14 september

SSK J20: Linköping HC, borta, 14 september