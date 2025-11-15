4–1-seger för Linköping – besegrade Växjö

Linköping vann med 4–1 mot Växjö

Linköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

David Huk avgjorde för Linköping

Linköping segrade mot Växjö hemma i Stångebro Ishall i U20 nationell södra. 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Linköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Frölunda nästa för Linköping

Linköping tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter.

Andra perioden blev mållös. Linköping ökade ledningen till 3–0 genom Gustav Pettersson efter 1.51 i tredje perioden.

Albin Laksonen reducerade dock för Växjö med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Linköping kunde dock avgöra till 4–1 med 47 sekunder kvar av matchen genom Oscar Holmertz.

Det här betyder att Linköping är kvar på femte plats och Växjö stannar på åttonde plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Växjö Lakers HC med 4–1.

Nästa motstånd för Linköping är Frölunda. Lagen möts söndag 16 november 12.00 i Stångebro Ishall. Växjö tar sig an HV 71 borta onsdag 19 november 19.00.

Linköping–Växjö 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (4.01) Oscar Emvall (Atle Enander), 2–0 (7.07) David Huk (Wilhelm Hasselhuhn, Oscar Holmertz).

Tredje perioden: 3–0 (41.51) Gustav Pettersson (Douglas Paul), 3–1 (57.06) Albin Laksonen, 4–1 (59.13) Oscar Holmertz (Axel Bjurman, David Norgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 4-0-1

Växjö: 0-1-4

Nästa match:

Linköping: Frölunda, hemma, 16 november

Växjö: HV 71, borta, 19 november