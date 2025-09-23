3–1-seger för Vänersborg – besegrade Alingsås

Vänersborg vann med 3–1 mot Alingsås

Elliot Genborg avgjorde för Vänersborg

Andra raka segern för Vänersborg

Vänersborg segrade efter underläge mot Alingsås hemma i Brätte Ishall i U20 division 1 B syd herr. 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Vänersborg har startat med två raka segrar, efter 6–1 mot Grästorp i premiären.

Vänersborg–Alingsås – mål för mål

Alingsås tog ledningen efter 5.37, genom Alvin Brockmark framspelad av Leon Johansen och Max Bratland. Melker Flood och Elliot Genborg gjorde att Vänersborg vände till underläget till ledning med 2–1. 7.23 in i tredje perioden slog Linus Marberg till och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Vänersborg tar sig an Skövde HC i nästa match borta lördag 27 september 14.00. Alingsås möter samma dag 15.15 Mariestad hemma.

Vänersborg–Alingsås 3–1 (0–1, 2–0, 1–0)

U20 division 1 B syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (5.37) Alvin Brockmark (Leon Johansen, Max Bratland).

Andra perioden: 1–1 (34.42) Melker Flood (Teodor Ohlsson, Alvin Lindqvist), 2–1 (36.37) Elliot Genborg (Arwid Walsund, Alfred Bohman).

Tredje perioden: 3–1 (47.23) Linus Marberg.

Nästa match:

Vänersborg: Skövde Hockey Club, borta, 27 september

Alingsås: Mariestads BoIS HC, hemma, 27 september