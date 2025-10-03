3–1-seger för Umeå Hockeyklubb – besegrade Svedjeholmen/KB65
- Umeå Hockeyklubb-seger med 3–1 mot Svedjeholmen/KB65
- Leon Vestin tremålsskytt för Umeå Hockeyklubb
- Andra raka segern för Umeå Hockeyklubb
Umeå Hockeyklubb segrade mot Svedjeholmen/KB65 hemma i Nolia Ishall i U18 division 1 norra B herr. 3–1 (1–1, 2–0, 0–0) slutade matchen på fredagen.
Umeå Hockeyklubb har startat med två raka segrar, efter 12–0 mot Nälden/Östersund J18 i premiären.
Umeå Hockeyklubb–Svedjeholmen/KB65 – mål för mål
Första perioden var jämn. Umeå Hockeyklubb inledde bäst och tog ledningen genom Leon Vestin efter 4.15, men Svedjeholmen/KB65 kvitterade genom Ville Holmgren bara två minuter senare. I andra perioden var det Umeå Hockeyklubb som spelade bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom två mål av Leon Vestin. Tredje perioden blev mållös och Umeå Hockeyklubb höll i sin 3–1-ledning och vann.
Umeå Hockeyklubbs Leon Vestin gjorde tre mål.
Det här betyder att Svedjeholmen/KB65 är kvar på tredje plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 25 november i O-Rinken.
Umeå Hockeyklubb tar sig an Sollefteå i nästa match borta söndag 5 oktober 16.00. Svedjeholmen/KB65 möter Nälden/Östersund J18 hemma söndag 12 oktober 12.00.
Umeå Hockeyklubb–Svedjeholmen/KB65 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)
U18 division 1 norra B herr, Nolia Ishall
Första perioden: 1–0 (4.15) Leon Vestin (Oskar Blombäck, Lukas Pålsson Enmark), 1–1 (6.33) Ville Holmgren (Ali Al-Eidani).
Andra perioden: 2–1 (25.48) Leon Vestin (Emil Bergetoft, Folke Hertzberg), 3–1 (32.31) Leon Vestin (Alfred Bern, Malte Kågström).
Nästa match:
Umeå Hockeyklubb: Sollefteå HK, borta, 5 oktober
Svedjeholmen/KB65: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 12 oktober
