3–1-seger för Lund – besegrade Mörrums GoIS U20

Seger för Lund med 3–1 mot Mörrums GoIS U20

Victor Andersson matchvinnare för Lund

Lund nu tredje, Mörrums GoIS U20 på sjätte plats

Lund segrade mot Mörrums GoIS U20 hemma i Lunds Ishall i U20 division 1 E syd herr. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på onsdagen.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 nästa för Lund

Första perioden blev mållös. Lund startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ludvig Thomsson och Victor Andersson innan Mörrums GoIS U20 svarade och gjorde 2–1 genom Wille Nilsson Lindkvist. Lund punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.06 kvar att spela genom Wilgot Alenius. 3–1-målet blev matchens sista.

Lund ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Mörrums GoIS U20 ligger på sjätte plats.

Lördag 4 oktober spelar Lund borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 11.40 och Mörrums GoIS U20 mot KRIF Hockey J20 hemma 13.00 i Jössarinken.

Lund–Mörrums GoIS U20 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U20 division 1 E syd herr, Lunds Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.17) Ludvig Thomsson (Filip Thored, Samuel Falck), 2–0 (25.22) Victor Andersson (Ludvig Thomsson, Erik Mårtensson), 2–1 (28.45) Wille Nilsson Lindkvist (Sigge Grindhage, Edvin Gummesson).

Tredje perioden: 3–1 (58.54) Wilgot Alenius.

Nästa match:

Lund: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 4 oktober

Mörrums GoIS U20: KRIF Hockey, hemma, 4 oktober