3–1-seger för Gävle – besegrade Valbo HC 2

Gävle segrade – 3–1 mot Valbo HC 2

Oliver Mineur avgjorde för Gävle

Valbo HC 2 nu femte, Gävle på andra plats

Gävle segrade mot Valbo HC 2 borta i NickBack Arena i U18 Div 1 västra A herr. 1–3 (0–1, 0–0, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Bollnäs/Alfta U18 nästa för Gävle

Douglas Lundgren gav gästande Gävle ledningen efter 4.27 på pass av Vilmer Karlsson och Danny Dunn.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Ture Forsberg kvitterade för Valbo HC 2 tidigt i tredje perioden assisterad av Oskar Sundström.

Gävle tog ledningen redan efter efter 2.47 i tredje perioden genom Oliver Mineur framspelad av Charlie Ahlberg och Theodor Westman.

6.36 in i tredje perioden slog Charlie Ahlberg till framspelad av Simon Heikki och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Valbo HC 2 ligger på femte plats i tabellen och Gävle är på andra plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 december i Nynäshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 13 november. Då möter Valbo HC 2 Strömsbro 2 i Testebo Arena 19.40. Gävle tar sig an Bollnäs/Alfta U18 borta 19.30.

Valbo HC 2–Gävle 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

U18 Div 1 västra A herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (4.27) Douglas Lundgren (Vilmer Karlsson, Danny Dunn).

Tredje perioden: 1–1 (40.26) Ture Forsberg (Oskar Sundström), 1–2 (42.47) Oliver Mineur (Charlie Ahlberg, Theodor Westman), 1–3 (46.36) Charlie Ahlberg (Simon Heikki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 3-0-2

Gävle: 3-0-2

Nästa match:

Valbo HC 2: Strömsbro IF 2, borta, 13 november

Gävle: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 13 november