1–0-seger för Valbo HC 2 mot Huge/Skutskär – Sixten Kjellin matchhjälte

Valbo HC 2 vann med 1–0 mot Huge/Skutskär

Sixten Kjellin matchvinnare för Valbo HC 2

Valbo HC 2:s fjärde seger för säsongen

Valbo HC 2 vann mot Huge/Skutskär i U18 Div 1 västra A herr på hemmaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Sixten Kjellin för i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nästa för Valbo HC 2

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Valbo HC 2 med 10–11 och Huge/Skutskär med 24–13 i målskillnad. Det här var Valbo HC 2:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Huge/Skutskärs tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Huge/Skutskär ligger på fjärde plats i tabellen och Valbo HC 2 är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IK Huge/Skutskärs SK med 4–2.

I nästa match, torsdag 27 november möter Valbo HC 2 Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta i Internetport Arena 19.00 medan Huge/Skutskär spelar hemma mot Gävle 19.30.

Valbo HC 2–Huge/Skutskär 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

U18 Div 1 västra A herr, NickBack Arena

Andra perioden: 1–0 (22.09) Sixten Kjellin (Troy Lindgren, Albin Radeskog).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 3-0-2

Huge/Skutskär: 3-0-2

Nästa match:

Valbo HC 2: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 27 november

Huge/Skutskär: Gävle GIK, hemma, 27 november