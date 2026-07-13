Tidigare ÖIK-hjälten tillgänglig efter äventyret

Henrik Marklund i Östersund. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN.

Under sina fyra år i Jämtland växte Henrik Marklund fram som en viktig del av kärnan i Östersund. Inte minst efter vad han gjort 2021/22 då hela 32 mål och 64 poäng från hans klubba sköt upp klubben i Hockeyallsvenskan.

Nu letar 32-åringen efter en ny klubb, ett år efter den lite oväntade flytten till Ungern och DVTK Jegesmedvék.

Beskedet kommer under måndagen när klubben tackar av flera spelare med utgående kontrakt. Däribland finns Henrik Marklund, färsk från en säsong med 32 poäng (13+16) på 48 matcher. I och med att ingen förlängning erbjudits öppnas dörren för en återkomst i Sverige.

Östersund har själva redan 14 forwards på kontrakt inför 2026/27-säsongen.