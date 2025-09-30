OLAUSSON: HV71 har fortfarande chansen att rädda säsongen
HV71 besegrar Leksand med 2-1 för att ta sin första seger för SHL-säsongen.
Robin Olausson tar ut fem heta punkter från matchen.
- HV71 undviker bottenrekord i SHL.
- ”Hela staden drar en lättnadens suck”
- Hyllningen till kritiserade duon: ”Resten av laget bör ta rygg på dem”
- ”Det visar hur sårbara Leksand kan vara”
- Hur bygger HV vidare efter vinsten?
- Så kan nyförvärvet passa in i Leksand.
