HV71 vinner mot Leksand.

OLAUSSON: HV71 har fortfarande chansen att rädda säsongen

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

HV71 besegrar Leksand med 2-1 för att ta sin första seger för SHL-säsongen.
Robin Olausson tar ut fem heta punkter från matchen.

  • HV71 undviker bottenrekord i SHL.
  • ”Hela staden drar en lättnadens suck”
  • Hyllningen till kritiserade duon: ”Resten av laget bör ta rygg på dem”
  • ”Det visar hur sårbara Leksand kan vara”
  • Hur bygger HV vidare efter vinsten?
  • Så kan nyförvärvet passa in i Leksand.

