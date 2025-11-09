MJÖRNBERG: Toppen börjar verkligen bli tydlig

Vi har kommit upp i tvåsiffrigt antal spelade matcher och toppen i den södra serien börjar verkligen sätta sig. Det börjar bli dags att tala om en hierarki i takt med att lagen däruppe visar upp ett topplagsbeteende.



I inledningen av säsongen snackades det en hel del om att vi nog måste ge serien upp emot tio omgångar innan det gick att dra några mer långtgående slutsatser. Nu är vi där. Och visst känns det som att söderserien verkligen börjat sätta sig.



Nu haltar tabellen förstås fortfarande alldeles för mycket för att det inte ska skava rejält i själen för oss som gillar enhetlighet, men även om det fortsatt skiljer en hel del spelade matcher mellan många av lagen har en tydlig topp utkristalliserat sig.



Topp tio är det bortsett från supersuccén Mjölby bara förväntade topplag som har positionerat sig vid det här laget och gänget på topp sex-platserna har faktiskt lyckats gå loss lite grann.



Tingsryd vill säkert säga till om att de ”bara” spelat nio matcher och vill vara med i den där diskussionen och det finns förstås en möjlighet att Hanviken hittar den där formen de famlar efter samtidigt som HC Dalen nu när de skrämt bort målspöket kommer börja åka hiss genom tabellen. Men allt som allt skulle jag nog vilja påstå att söderserien har satt sig.



Framförallt för att lagen i toppen visar upp ett ganska tydligt topplagsbeteende.



Ta söndagens Vita Hästen som exempel. Trots att Norrköpings-gänget vid flera tillfällen fick ganska jobbiga mål emot sig borta mot ett rejält kämpande Halmstad Hammers kunde de hitta vägar att snabbt svara i målprotokollet och vann tillslut med 5-4 i förlängningsspelet. Det kanske inte var den snyggaste segern, men det är samtidigt inte heller en slump att laget fortfarande inte förlorat under ordinarie tid den här säsongen.



Samma sak med Visby/Roma. Det vore väl synd att påstå att det slår gnistor om laget, men man har ständigt hittat vägar till att plocka poäng trots kinkiga situationer. Över förra helgen hade man rejält manfall i truppen, men plockade ändå sina poäng och även om spelet lämnade mer att önska lämnade man eftermiddagens tillställning i Västervik med i alla fall två poäng.



Det är just de där extra poängen man plockar med sig även de mindre lyckade kvällarna som gör att man blir bofasta däruppe i toppen. Som Tranås, vilka anledda av en stekhet Kalvyn Watson kunde straffbesegra Hanviken på bortaplan. Laget har utan att direkt briljera fått med sig poäng från tio av elva matcher den här säsongen och är därmed ett givet topplag.



Karlskrona har kanske sett bäst ut av alla lag i serien så här långt, Borås trummar på, ja ni fattar. Det kommer krävas en hel del av Tingsryd, Halmstad, Mariestad och Hanviken för att gnugga ikapp topp sex-lagen. På papperet är det ju egentligen bara succégänget Mjölby som borde vara en given kandidat till att krokna.



Men nå väl, ge det några matcher till och topp tio kommer förmodligen vara ännu mer satt. Det är i alla fall i den riktningen det lutar.



* * *



Den norra seriens topp tio-hierarki är långt ifrån lika tydlig, men det hade ingen heller förväntat sig att den skulle vara. Samtidigt som den yppersta toppen visat sig alldeles för stark för merparten av övriga serien.



Lindlöven gör slarvsylta av allt och alla, Hudiksvall går med i det absoluta toppskiktet utan att imponera över huvud taget och lag som Forshaga, Sundsvall, Piteå och Strömsbro gör precis vad de förväntas göra utan att det slår gnistor.



Det som imponerar mest så här långt sett till topp tio är så klart Borlänge som gör det mesta av sin unga trupp och kanske även Surahammar som hittat en smittande spelglädje. Det vore väl synd att påstå att de var väldigt mycket bättre än Väsby under söndagseftermiddagen, men 5-2 var siffrorna av ett lag som vågade ha roligare än sina motståndare i en jämn match.



Norrserien haltar fortfarande gravt, men ge det några matcher till så har vi säkert ganska tydliga skikt även där.

