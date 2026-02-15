MJÖRNBERG: Superdrama när favoriten har vaknat

Inför säsongen var Visby/Roma en av de riktigt stora favoriterna i Hockeyettan södra, men en diger skadelista har gjort säsongen väldigt svajig. Efter 2-1 över Vita Hästen på bortaplan kan dock konstateras att ögänget vaknat och framstår som en livsfarlig utmanade inför slutspelet.

Det blir ett superdrama på flera platser i tabellen.

Bli plusmedlem – för tre kronor!

Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).



Ansåg man att Hockeyettan södra var ett getingbo redan sedan tidigare, vad ska man då tycka nu när Visby/Roma också har börjat varva upp?



Jösses, det blir några svettiga omgångar på seriens upplopp.



Det har varit en säsong där rubrikerna kring Visby/Roma mest handlat om en avlång skadelista, ett spel som av den anledningen inte riktigt synkat och så en tränarförändring ovanpå det. Gutarna är inte helt och hållet ur den onda spiralen med frånvarande spelare (i eftermiddags saknades till exempel viktiga pjäser som Anton Svensson, Karl Påhlsson, Joel Wahlgren, Niklas Dahlberg och Hugo Ollila utöver långtidsskadade Casper Larsson), men nu börjar det dra ihop sig och nu har ögänget börjat hitta sin melodi.



Man börjar se mer och mer ut som det där obehagliga slutspelslaget man vill vara och 2-1 mot Vita Hästen i Himmelstalundshallen var lagets fjärde raka seger och man har tagit poäng i sex raka matcher.



Borta mot Mjölby för en vecka sedan hittade Visby ett sätt att vända matchen sent, i fredags spelade laget än föredömligt älskvärd batalj av slutspelshockey mot Mariestad där utvisningsbåsen svämmade över av ystert kampande spelare och idag var den cyniska bortahockeyn a la ”Säcken” packad i trunkarna till Norrköping.