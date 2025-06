MJÖRNBERG: Stjärnans avsked – nu får kollektivet bekänna färg

Efter fem raka säsonger som den självklare ledaren både på och utanför isen har stjärnforwarden Robin Dahse kommit till punkten där han avslutar så väl sin tid i Halmstad Hammers som karriären. Det är ett enormt tungt tapp, men är det något lag som kan överleva ett sådant är det kanske Hammers?



Har någon spelare varit av sådan avgörande betydelse för sitt lag som kaptenen Robin Dahse har varit för Halmstad de senaste fem säsongerna?



Det är så frågeställningen har formulerats många gånger om de senaste åren och den är högst relevant. På rak arm skulle jag väl egentligen bara kunna peka ut Marcus Paulsson i Mörrum som en någorlunda liknande prominent kraft för sin klubb.



För Robin Dahse har ju varit fenomenal för Halmstad Hammers, inte en, inte två, utan fem raka säsonger.



Han betraktades som en bra värvning när han anslöt inför säsongen 20/21, men det var ändå med vissa förbehåll vi förtjusades över Hammers spetsvärvning. Han hade gjort bra med poäng för Sparta Sarpsborg i Norge, absolut, men under åren i Hockeyallsvenskan med IK Pantern var han kanske snarare en gedigen arbetare än något annat. Att det skulle bli en poängsuccé i tuffa Hockeyettan var inte helt självklart.



Så här fem säsonger, 96 mål och totalt 231 poäng senare kan konstateras att det inte fanns någon som helst anledning till tvivel. Robin Dahse har levererat just precis det där hårda arbetet som han gjort sig känd för, men med en exceptionellt vass offensiv leverans på toppen.



Det talas mycket om Halmstad Hammers häftiga kollektiv där helheten är större än de enskilda delarna och som under de här åren drivit föreningen till framgångar, men Robin Dahse har liksom varit symbolen för hela eran. Det har varit han som i den snålaste vinden plockat upp laget på sina axlar och drivit produktionen när det verkligen behövts. Det har samtidigt märkts när skador hållit honom borta och lämnat ett stort gapande hål i laguppställningen.



Han har varit en dynamo. En härförare. En storstjärna och en ledare på en och samma gång.



Att den ständigt leende skåningen spelat en enormt stor roll för Halmstad både på och vid sidan av isen behöver inte ens diskuteras. Robin Dahse har varit en nyckelspelare och en symbol för Hammers framgångsrika period och varit med och lett laget till stora skalper och två kvalserier. Det är stort.



Men när de senaste årens skadehistorik fått honom att 33 år gammal ta beslutet att lägga karriären på hyllan väntar en ny tid i Halmstad och det är nu det blir relevant att ta upp den inledande frågeställningen igen.



För vad är Halmstad Hammers utan Robin Dahse?



Laget tappar inte bara sin överlägset skickligaste spelare, utan också en del av sin identitet. Det har ju så att säga blivit en självklarhet att han varit där och burit laget de senaste åren.



Rent sportsligt är Robin Dahse en spelare som det inte går att ersätta för en Hockeyettan-klubb i Halmstads position. Att få den leveransen ur en spelare som dessutom har ett klubbhjärta och kommer med glädjespridande ledaregenskaper är smått unikt. Men nu får andra kliva fram.



Är det något lag som kan klara av en sådan spelarförlust är det tveklöst kollektivet Halmstad.



Nu får den där så omtalade stommen onekligen bekänna färg.

