MJÖRNBERG: Stabilt och tryggt mot serieseger

Tingsryd gjorde ännu en av många stabila laginsatser borta mot Halmstad den här kvällen och har via 4-2-segern tagit ett bastant grepp om serieledningen i söder. Det ser lovande ut trots att det avslutande schemat är riktigt tufft.



I några av SVTs OS-sändningar har det diskuterats skottstatistik som om det är den i särklass viktigaste parametern i spelet. Utifrån en sådan vinkel skulle man kunna tänka sig att Halmstad gjort en formidabel förstaperiod som manglade Tingsryd med hela 18-7 i den kolumnen.



Inget kunde vara mer fel. För på tavlan stod det 1-2 efter 20 spelade minuter och det var helt i sin ordning.



Man kan förstås fråga sig var den som räknade hittade alla de där skotten, men det som lassades iväg mot Emil Cederlund i Tingsryds-kassen kom till största delen från ganska dåliga lägen på utsidan av Tingsryd-boxen. En väldigt talande bild för hela matchen.



Halmstad hade svårt att komma till riktigt klara lägen, inte för att man var dåliga, utan för att Tingsryd är så kompakta och trygga i sitt försvarsspel. Över hela banan.

