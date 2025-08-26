Det som för bara några år sedan var en häftig nysatsning med fräscha pengar i ryggen har landat i en ekonomisk kris som skakar om klubben rejält redan innan säsongen har dragit igång.

Det finns frågetecken för mer än ekonomin i Väsby IK.



Man brukar säga ingen rök utan eld och det är verkligen ett talesätt som passar bra för att beskriva den senaste veckan för Väsbys hockeygäng.



Först rapporterade Expressen om ett betalningskrav på närmare en halv miljon kronor som hamnat i Tingsrätten då klubben inte ansetts ha gjort rätt för sig. Något som man förvisso ställt sig frågande till från klubbens sida, men sent under söndagskvällen gick föreningen ändå ut med information om ett väldigt prekärt läge. Följt av brännheta rykten om att spelarna ställt in träning på grund av vad som rapporterats som ekonomiska skäl.



Detta ovanpå rykten om en skuld hos Kronofogden och medarbetare som inte fått betalt som cirkulerade redan i våras.



Det som för några år sedan var klang och jubel i och med restaurangkedjan Brödernas intåg har landat i en betydligt mer bister verklighet. Sponsorns emblem är borta ur klubbnamnet och kvar står klubben med ett rejält jobb att göra, både vad gäller sin image, identitet och inte minst ekonomi.



Vill man vara putslustig skulle man kunna spinna vidare på de restaurangmetaforer som blivit föreningens vardag de senaste åren och konstatera att av gourmetburgaren finns det nu bara smulor kvar.



Det är inte tu tal om att det har pumpats in kapital i klubben under de famösa Brödernas-åren, frågan som behöver ställas är snarare hur det har använts. I den kommunikation klubben gick ut med under söndagskvällen pratar man om bristande kostnadskontroll. Man har helt enkelt haft för roligt med de nya pengarna i förhållande till hur stora de egentligen var.



Det är lätt att peka på en dyr spelartrupp och det är klart att Brödernas/Väsby de senaste säsongerna har haft ett spelarmaterial som kostat betydligt mer än det smakat i förhållande till de sportsliga resultaten. Men i och med Brödernas intåg började man också prata om att föra sig lite snyggare, resa lite smidigare och över huvud taget vara lite fashionablare. Det kanske blev lite mycket lullull. Slutsatsen att klubben drabbats av lite storhetsvansinne över hela linjen är lockande att dra.



Men nu står man här med en ekonomisk kris på halsen och en situation som väcker frågor kring mer än ekonomin.



En intressant detalj med den kommunikation om det ekonomiska läget som klubben själva gick ut med är att det inte var ordförande i klubben som undertecknade, utan en vanlig ledamot. Jan-Olof Hilmerstam.



Han må vara ganska ny i styrelsen, men har fått uppdraget att reda ut ekonomin för a-laget kort och gott för att han har gjort det förr. Som dåvarande kassör gjorde han ett liknande jobb i en liknande situation 2011 och lotsade ut klubben levande på andra sidan. Vad jag hör om honom är att det är en herre som inte kommer blunda för något, utan göra vad som krävs för att styra upp den havererade ekonomin.



Det har dragits i den stora handbromsen. Därav kanske spelarmissnöjet. Av de rapporter jag fått verkar spelare och ledare stå ganska enade. Att kalla det strejk är kanske att ta i, men någonting är det som skaver. Ett missförstånd? Kanske. En ekonomisk verklighet som tränger sig på redan innan serien har startat? Mycket möjligt.



Men det är förstås en ganska märklig sak att protestera över utebliven lön på dagen den 25e utan att uppvisa någon form av tålamod. Speciellt som det inte bör vara särskilt många spelare i årets trupp som uppbär någon större ersättning och att det är frågetecken för om alla ens har kontrakt i augusti. Att det släpar med betalningar (kanske främst mot slutet och efter en säsong) är vanligt i ligan och något spelare bör vara vana vid. Det måste finnas mer nyanser i den historien som ännu inte kommit fram. Men det är klart att det är illa om det redan släpar.



Situationen är så klart olustig. Att Väsby befinner sig i en väldigt utsatt ekonomisk situation är uppenbart och att spelare och ledare redan när försäsongen bara är några veckor gammal visar missnöje borgar inte direkt för några sportsligt eleganta resultat.



Det var ju inte så här det var tänkt att bli när allt var klang och jubelsång för bara några år sedan.

