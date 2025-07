MJÖRNBERG: Spelarstöld och namndumpning

Det har handlat mycket om Brödernas/Väsby den gångna veckan när man först droppade hamburgarnamnet för att återgå till sina klassiska färger och sedan blev bestulna av Östersund på en av sina tilltänkta värvningar.



Enligt avtalet mellan ligorna har klubbarna i Hockeyallsvenskan rätt att nypa kontraktsbundna spelare från Hockeyettan fram till mitten av juli och det är precis den överenskommelsen Östersund utnyttjat när de knyter till sig forwarden Filip Hesselvall.



Den 27 maj presenterades ju den 21-årige anfallaren från Södertälje som ett spännande nyförvärv hos Väsby. En klubb han nu lämnar utan att ha spelat ens minsta lilla träningsmatch i dräkten.



Man kan förstås tycka vad man vill om att det går till på det viset och att det är ett riktigt tungt tapp för Hockeyettan-klubben. Men någonstans är det bara att gilla läget. Avtalet ser ut som det gör oavsett vad man tycker om det och Väsby får en liten slant för besväret.



Dock kan jag tycka att det är väldigt märkligt hur värvningen presenteras. För ingenstans i Östersunds kommunikation om sitt forwardsförvärv nämns med minsta lilla stavelse att Hesselvall egentligen var klar för spel med Väsby.



Man berättar glatt om hans framfart i Södertälje, så väl som junior och senior, men glömmer helt bort att han var kontrakterad i Hockeyettan innan Östersund kom och viftade med sitt kontakt.



De Hockeyallsvenska klubbarna är rovdjur. Gamar som kretsar kring Hockeyettans godis. Men någonstans borde man ju faktiskt kunna kräva att de står för vad de gör.



De har rätt att knycka spelare som de gör enligt gällande överenskommelser, men det borde vara en hygienfaktor att de faktiskt står för att de gör det och berättar det också.



Jag kan faktiskt tycka att Östersunds hantering är lite ynklig.



* * *



Apropå Väsby blev satsningen Brödernas/Väsby kortvarig. Det blev inte som man tänkt och redan efter två säsonger med de svarta tröjorna och hamburgerkedjans emblem på bröstet skrotar man experimentet och går tillbaka till sitt gamla namn och sina gamla färger.



Jag har noterat en hel del spott och spe och hurrarop från antagonister kring det där. Som att det är många som är skadeglada över att satsningen Brödernas/Väsby blev vad den blev. Rätt misslyckad.



Jag förstår att det för många blivit något av en symbol för den allt för kommersialiserade idrotten och det är klart att hela grejen byggde på skakig grund. Det var naivt att börja orera om satsning mot SHL när det egentligen bara handlade om lite extra stålar in i en Hockeyettan-klubb utan vare sig publik eller organisation. Man spände bågen för högt och någonstans är det kanske lite befogat att fnissa åt eländet.



Men samtidigt har jag svårt att tycka att Väsby gjorde fel när de lierade sig med de vältaliga business-nissarna från hamburgarkedjan. För vad var egentligen alternativet?



Väsby hade kunnat fortsätta existera på samma sätt som tidigare. Som en bra Hockeyettan-klubb utan större publik och utan större utsikter att ta sig någonstans. Det hade kunnat puttra på i år efter år efter år på precis samma sätt och vem hade blivit så mycket lyckligare av det? Möjligheten Brödernas presenterade må ha varit lite väl storvulen och utan känsla för hur svårt det faktiskt är att hävda sig i Hockeyettans topp, men den bjöd i alla fall in till lite större drömmar och en större kostym. Det går knappast att klandra klubben för att de hoppade på det tåget.



Så är det ett fiasko att man redan efter två år byter tillbaka till sitt tidigare namn och gör en mindre satsning? Ja, sett till hur stora ord man slungade omkring sig vid sjösättandet av hela Brödernas-grejen är det klart att det är det.



Men samtidigt kan man väl säga att det var värt en chansning och jag tror knappast klubben i det större perspektivet har förlorat något på sina två säsonger som Brödernas. Snarare tvärtom. Det har ju snackats och snackas väldeliga om klubben som gör att de syns.



Nu är det dags att ta det nygamla arvet framåt, in i säsongen 25/26.

