MJÖRNBERG: Serien kanske är bättre än vad vi tror

Samtidigt som många av de tilltänkta topplagen har inlett seriespelet på ett ganska svagt sätt har många av de ”mindre” lagen spänt ut bröstet och hävdat sig. Kanske är söderserien bättre och jämnare än vi trodde?



Tabellen är fortfarande ung och haltande och på många sätt svår att avkoda, men man kan väl knappast säga annat än att Hockeyettan södra har startat på bästa möjliga sätt för alla som gillar det där med spänning och jämna serier.



Det som på förhand såg ut som en serie som raskt skulle bli skiktad med en tydlig topp och en tydlig botten har blivit något helt annat när ett bra gäng av de på papperet lite ”sämre” lagen verkligen bröstat upp sig i inledningen.



Att Kungälv tagit poäng i samtliga sina matcher (jäklar vad de kör!), Mjölby hållit tre raka nollor, Huddinge snurrat poäng av både Vita Hästen och Mariestad samt att Grästorp åkte till Gotland och hämtade poäng mot självaste Visby/Roma är några saker som står ut.



Ju fler poäng de mindre gängen kan knipa i inledningen av serien desto bättre är det för dramatiken i det längre perspektivet. Men jag tycker faktiskt att underdogsen har gjort det riktigt bra spelmässigt i öppningen av serien.



Samtidigt som flera av de tilltänkta topplagen har väldigt mycket mer att bevisa. Det är väl egentligen bara Karlskrona av de riktigt stora förhandsfavoriterna som levererat en riktigt bra hockey så här långt och fullt logiskt därmed står som fullpoängare med fyra matcher spelade.



Störst frågetecken kan just i stunden sättas för Borås. Visst de har sina poäng från premiärdubbeln mot bottenlaget Grums (som än så länge inte lyckats ta en enda poäng), men efter det har det inte varit mycket som varit positivt för västgötarna. 3-4 hemma mot Karlskrona var siffror som var smickrande för det röda laget och den här helgen lämnar man med 1-9 i målskillnad och noll inspelade poäng efter 0-4 i Tyresö och 1-5 på Gotland mot Visby/Roma.



Men sett till det spelmässiga är det faktiskt inte särskilt förvånande att det hackar för Borås. De har ett fint lag på papperet men har så här långt spelat som individualister snarare än ett lag. Helt utan synk i spelet. Då blir det svårt att rå på virvelvinden Hanviken eller rutinerade Visby på bortaplan. Säkerligen många andra lag dessutom. Man måste helt enkelt sluta spela som isolerade öar av briljans och börja göra saker för varandra om det ska kunna lyfta.



Att det gör trögt för Mariestad har jag varit inne och touchat vid tidigare. I helgen blev det fjärde raka nederlaget när Tingsryd kunde straffsegra med 3-2 i Mariehus Arena efter att hemmalaget återigen blivit fullständigt perplext i en andra period. Lägstanivån är snudd på bottenlös för Mariestad just nu och då hjälper det inte att man bitvis klarar av att spela bra hockey i matcherna. Det powerplay man förmådde prestera med två minuter kvar och en möjlighet att stänga matchen i lördags var att betrakta som ett direkt hån mot sporten ishockey.



Men då ska också sägas att Tingsryd vann den där matchen utan att imponera. För inte heller Tingsryd har gett tillräckligt med svar för att kunna titulera sig ett riktigt topplag så här långt. Visst slog man bottengänget Grums med 5-0 under söndagseftermiddagen, men det anfallsspel man presterade i lördagens drabbning mot Mariestad kan med lite god vilja beskrivs som torftigt. Jag har väldigt svårt att se vad de egentligen vill med sitt spel när de gång efter annan kör fast ute i hörnorna.



Samtidigt visar Halmstad mest upp sig som någon form av sanslöst pang-pang-lag (visst 10-5, men fem mål hemma mot urusla Nyköping släpper bara ett lag som inte är koncentrerat) och HC Dalen dräller poäng mot lag som Tyringe och Järfälla.



Så ja, de tilltänkta topplagen har mycket mer att bevisa samtidigt som många av lagen för den undre halvan har gjort det väldigt bra. Över alla förväntningar.



Det kanske är en förhastad slutsats att dra, men just i skrivande stund ser söderserien faktiskt jämnare ut än vad man på förhand hade kunnat förvänta sig att den skulle vara.



Om serien rakt över hela linjen är jämnare och bättre än vad vi faktiskt trodde, då är vi in for a treat den här vintern.



* * *



Det är så klart också på sin plats att verkligen hylla Norrtälje när helgen ska sammanfattas. För vem hade på förhand kunnat förvänta sig att det skulle vara just nykomlingen som skulle bli först med att få stora, starka, mäktiga Hudiksvall på fall?



Jag struntar i att det så klart är en inställningsfråga att Hudiksvall bara lyckades få en puck i nät på 65 avlossade skott. Det är en enormt fin bedrift av den på förhand uträknade nykomlingen Norrtälje och målvakten Anton Danell att komma undan med en 2-1-seger.



Hudiksvall ska ju vinna den typen av match hundra gånger av hundra, men Norrtälje har just likt Kungälv i södern klivit in i Hockeyettan fullkomligt orädda och kör på ett älskvärt sätt.



Det går fortfarande att skrocka och säga att ”vi får väl se hur länge det håller”, men för varje framgångsrik match som går börjar de ystra nykomlingarna faktiskt visa mer och mer att de är på riktigt.



* * *



Apropå köra måste jag ge en eloge även till Surahammar den här aftonen. Efter två inledande bortaförluster var det kanske lite svårt att veta var laget egentligen stod inför hemmapremiären, men 2-0 mot Sundsvall (som slog Enköping med 5-0 igår) var ett styrkebesked.



Surahammar kanske inte var det spelförande laget i matchen och kanske rent tekniskt inte det gäng som spelade bäst heller, men de körde och spelade uppoffrande på ett väldigt fint sätt. Samtidigt som den tilltänkte spjutspetsen Adam Karlsson klev fram med båda målen och målvakten Jonas Eneroth spelade oerhört inspirerat.



Saken är den att även den norra serien faktiskt inletts på ett riktigt jämnt och spännande sätt.



Det är väl egentligen bara Lindlöven och Forshaga som går från klarhet till klarhet i uppe i toppen.

