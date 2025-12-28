MJÖRNBERG: Över gränsen – för lagets bästa?

Boden manglade Piteå i det första av två mellandagsderbyn. Men den fullständiga utskåpningen som slutade 6-2 (siffror i stor underkant) avslutades med att Piteå-backen Henrik Claeson till synes helt avsiktligt körde över Boden-keepern Anton Hjalmarsson. Frågan är om det väcker det synnerligen sömniga laget inför returen?



Med två och en halv minut kvar och matchen fullständigt avgjord tog Piteå-backen Henrik Claeson som plötsligt befann sig i en för honom säkert ganska ovan offensiv position tillfället i akt att investera för framtiden när han med berått mod valde att plöja över Boden-keepern Anton Hjalmarsson.



Fult? Medvetet? Möjligt att undvika? Förmodligen svar ja på samtliga de frågorna. Men framförallt var det nog faktiskt nödvändigt. Man ska inte förespråka att köra på en målvakt, men det Claeson gjorde i den situationen var att sända signalen till sitt eget lag att hockey gör ont och att man måste vara beredd på att det kan gå fort, göra ont och bli obekvämt. Bodens killar förväntar sig så klart att det ska bli en helt annan historia i Piteå om några dagar, men det egna laget behövde skakas om av någon som visar att det i alla fall finns en glöd. Därför är det begripligt att Claeson tog tillfället när det uppenbarade sig trots att handlingen i sig inte går att försvara rent rationellt.

Loading ..