MJÖRNBERG: Nu får vi se den ekonomiska baksidan

Det verkar som att laget trots allt kommer ta sig iväg på sina dyra Norrlandsresor, men Surahammars larm om att de egentligen inte har råd måste tas på allvar. Det är nu vi får se den ekonomiska baksidan av det nya serieupplägget.

”Det kommer bli mer förutsägbart. Klubbarna kommer kunna spara pengar på att veta redan på sommaren var de ska spela i februari och därmed kunna vara ute i god tid”.



Det var ett av de skarpaste argumenten när den nya seriestrukturen med raka 20 lagsserier presenterades och senare också implementerades.



Men nu står vi här i februari och rubriken ”Surahammars IF kan missa bortamatcher – har inte råd” träffar med full kraft.



Klubben som befinner sig mitt i ett race för att nå play-in, står inte bara inför en långresa (till Piteå och Boden) den kommande helgen utan två. Nästa helg ska de kuska upp igen för att möta Kalix och Kiruna IF. Hade det inte varit för en hemmamatch mot Sollentuna som ligger insprängd emellan kan man ju fråga sig om det ens hade varit någon idé att åka hem emellan över huvud taget.



Men på kassakistans botten ekar det tomt.