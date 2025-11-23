MJÖRNBERG: Nu är tiden att fira viktiga triumfer

Poängen som ramlar in på kontot i den dystra novemberlunken kommer vara väldigt viktiga när tabellen ska summeras till våren. Det tycks passa Halmstad Hammers väl. 2-1 borta mot Mariestad var fjärde raka segern och likaledes fjärde raka matchen med ett eller färre mål insläppt. Nu är tiden att fira viktiga triumfer.

Det är november. Det är serielunk. Lätt att såsa till i skallarna och kanske komma lite halvt om halvt förberedda till någon match här eller var. Det är lätt hänt. Förmodligen omöjligt att undvika för spelare som jobbar vid sidan av sin sport och samtidigt matchas hårt i den tuffa tredjeligan. Men samtidigt desto viktigare att ta tillvara på sina möjligheter och ta de ack så viktiga lunkpoängen.



Det tycks passa Halmstad Hammers alldeles ypperligt.



Laget som är tillbaka i sin så älskade underdog-position har tagit poäng i sju raka matcher, vunnit fyra raka och raskt lyckat positionera sig som en stark kandidat på topp sex-delen av tabellen.



I fyra raka matcher har Hammers släppt in ett mål eller färre och eftermiddagens 2-1 borta mot Mariestad var ett synnerligen gott exempel på Halmstad när laget är i sitt esse.



Det är kanske aningen förenklat att påstå att Halmstad spelar slutspelshockey i serielunken, men så långt ifrån sanningen är det faktiskt inte. För laget har hittat tillbaka till den där nivån där man ligger när kollektivet fungerar. När alla chippar in och jobbar klart sina situationer för lagets bästa snarare än virvlar iväg på egna eskapader.



Att en spelare som Vilmer Stahmann, tänkt för en offensiv roll men som haft svårt att få igång produktionen i början av säsongen, dödsföraktande kastade sig framför Anton Blomberg för att täcka skott säger egentligen allt om Halmstad Hammers och hur laget fungerar just nu. Man jobbar hårt och spelar ruggigt uppoffrande trots att det är november.