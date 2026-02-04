MJÖRNBERG: Manfall – då klev powerbrunkarna fram

Mariestad besegrade Borås med 4-2 på hemmaplan och skaffade sig på så vis lite luft vid strecket i kampen om den viktiga topp sex-platsen. Men framförallt var det en match som visade att hemmalaget ser ut att stå bättre rustade inför ett kommande slutspel.

För några säsonger sedan representerade Mariestads powerforward Robin Höglund Borås och Borås dito Simon Ericsson har dubbelt förflutet i Mariestad, med andra ord var det knappast särskilt förvånande att båda två lyckats hamna i utvisningsbåset under matchens tio första minuter. Ericsson rent av två gånger. Det var isens två mest taggade spelare.



Intressant för övrigt att Höglunds två minuter för boarding efter en tackling mot Borås-stjärnan Adam Hirsch beslutades efter videogranskning. Det är första gången jag ser det hända under säsongen. Annars har videogranskning ofelaktigt lett till att domarna valt ett större straff. Som om de inte kan med att komma ut efter ett litet videomys och säga att ”äsch det var inte så farligt”. Men så blev det alltså den här gången och jag skulle nog vilja påstå att det var helt rätt även om utgången av situationen blev olycklig för Hirsch.



Lustigt nog var de två powerbrunkarna dessutom bland sina lags offensivt mest framstående pjäser den här aftonen. Simon Ericsson kämpade och svarade för några tekniska nummer som ledde till halvchanser. Han hade mängder av speltid trots att han hann med att sitta utvisad hela fyra gånger. Samtidigt hade Höglund en andraperiod där han sköt på precis allt och tillslut också blev lyckosam genom att få skicka 3-1-pucken i nät med en våldsam glädjeyttring som följd.



Skönt för båda lagen med den typen av spelare som kan kliva fram, för det här var nämligen mer en historia som handlade om ett påtagligt manfall än något annat.